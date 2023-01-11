Свердловский ветеран чеченской войны рассказал, как выжить в зоне боевых действий зимой

Ветеран из Алапаевска посоветовал солдатам брать с собой теплую одежду и шерстяные носки

11 января 2023 в 20:53 Размер текста - 17 +

Свердловчанин отметил, что солдаты должны быть готовы к погодным условиям в зоне СВО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Ветеран боевых действий в Чечне Анатолий из Алапаевска (Свердловская область) считает, что для успешного ведения боя в зоне СВО солдаты должны быть готовы к погодным условиям. Анатолий поделился боевым опытом и дал советы, как выжить в зоне спецоперации зимой. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал сам мужчина. «В зоне проведения спецоперации не уральская зима, но все же зима. Температуры низкие. Нужно, чтобы одежда соответствовала сезону. Нужно брать с собой запасную теплую одежду. Обязательно должно быть теплое белье, кальсоны и несколько пар шерстяных носков. Самое главное зимой — держать ноги в тепле. Ну и, конечно, удобная и подходящая обувь. Самая подходящая обувь не проклеенная, а прошитая. В идеале иметь при себе две пары обуви», — поделился свердловчанин. По словам ветерана боевых действий, для того, чтобы выжить в зоне СВО, нужно уметь пользоваться лопатой. «Сейчас летают дроны с тепловизорами, и техника отличается от той, которая была в мое время. От этих летучих машин надо уметь прятаться. Чтобы сделать укрытие, необходимо уметь копать окопы. В свою очередь, окопы не только защитят от снарядов, но и спасут от ветров», — отметил Анатолий. «Соблюдение минимальных правил поможет облегчить жизнь бойцам. Кроме всего, будучи в тепле, солдаты смогут эффективнее выполнять поставленные боевые задачи. А я, свою очередь, желаю нашим парням уверенно стоять на страже безопасности государства, защищать свой народ от вмешательства врагов, воспитывать в себе силу воли и мужества, проявлять в любом деле отвагу и героизм», — резюмировал ветеран боевых действий в Чеченской Республике. Ранее URA.RU писало, что ветеран чеченской войны Александр Власовских стал героем патриотических пабликов. Свердловчанин ушел в зону проведения СВО после получения повестки. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Ветеран боевых действий в Чечне Анатолий из Алапаевска (Свердловская область) считает, что для успешного ведения боя в зоне СВО солдаты должны быть готовы к погодным условиям. Анатолий поделился боевым опытом и дал советы, как выжить в зоне спецоперации зимой. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал сам мужчина. «В зоне проведения спецоперации не уральская зима, но все же зима. Температуры низкие. Нужно, чтобы одежда соответствовала сезону. Нужно брать с собой запасную теплую одежду. Обязательно должно быть теплое белье, кальсоны и несколько пар шерстяных носков. Самое главное зимой — держать ноги в тепле. Ну и, конечно, удобная и подходящая обувь. Самая подходящая обувь не проклеенная, а прошитая. В идеале иметь при себе две пары обуви», — поделился свердловчанин. По словам ветерана боевых действий, для того, чтобы выжить в зоне СВО, нужно уметь пользоваться лопатой. «Сейчас летают дроны с тепловизорами, и техника отличается от той, которая была в мое время. От этих летучих машин надо уметь прятаться. Чтобы сделать укрытие, необходимо уметь копать окопы. В свою очередь, окопы не только защитят от снарядов, но и спасут от ветров», — отметил Анатолий. «Соблюдение минимальных правил поможет облегчить жизнь бойцам. Кроме всего, будучи в тепле, солдаты смогут эффективнее выполнять поставленные боевые задачи. А я, свою очередь, желаю нашим парням уверенно стоять на страже безопасности государства, защищать свой народ от вмешательства врагов, воспитывать в себе силу воли и мужества, проявлять в любом деле отвагу и героизм», — резюмировал ветеран боевых действий в Чеченской Республике. Ранее URA.RU писало, что ветеран чеченской войны Александр Власовских стал героем патриотических пабликов. Свердловчанин ушел в зону проведения СВО после получения повестки.