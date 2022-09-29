29 сентября 2022

Свердловский ветеран Чечни: кто будет защищать Родину, если не мы. Видео

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Отправка мобилизованных. Курган , призыв, призывники, мобилизация, отправка призывников
Житель Качканара Александр Власовских, прошедший первую чеченскую кампанию, снова отправляется на фронт (фото из архива) Фото:
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Мобилизация в России

Житель Качканара (Свердловская область) Александр Власовских, прошедший чеченскую войну, ушел участвовать в специальной военной операции после получения повестки. Он стал героем патриотических пабликов и telegram-каналов, так как вдохновил многих своим боевым настроем.

«А что тут говорить [напоследок]? Родина сказала: „Надо“. Ветераны ответили: „Есть!“ Все. Кто если не мы? И до тебя дойдет еще дело (ответил мужчине, которые жалуется, что не получил повестку, — прим. ред.) Нас ведь кто-то там [на СВО] должен будет поменять», — заявил Власовских.

Видео с ним появилось во многих патриотически настроенных группах и telegram-каналах, в том числе Putin TG Team с 266 тысячами подписчиков, а также в каналах «Крымчанин Z» и «RT на русском». Александр Власовских прошел первую чеченскую кампанию, и несколько дней назад получил повестку. Накануне он отправился с другими мобилизованными на военные сборы.

Указ о частичной мобилизации президент РФ Владимир Путин подписал 21 сентября. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи).

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Житель Качканара (Свердловская область) Александр Власовских, прошедший чеченскую войну, ушел участвовать в специальной военной операции после получения повестки. Он стал героем патриотических пабликов и telegram-каналов, так как вдохновил многих своим боевым настроем. «А что тут говорить [напоследок]? Родина сказала: „Надо“. Ветераны ответили: „Есть!“ Все. Кто если не мы? И до тебя дойдет еще дело (ответил мужчине, которые жалуется, что не получил повестку, — прим. ред.) Нас ведь кто-то там [на СВО] должен будет поменять», — заявил Власовских. Видео с ним появилось во многих патриотически настроенных группах и telegram-каналах, в том числе Putin TG Team с 266 тысячами подписчиков, а также в каналах «Крымчанин Z» и «RT на русском». Александр Власовских прошел первую чеченскую кампанию, и несколько дней назад получил повестку. Накануне он отправился с другими мобилизованными на военные сборы. Указ о частичной мобилизации президент РФ Владимир Путин подписал 21 сентября. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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