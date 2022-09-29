Свердловский ветеран Чечни: кто будет защищать Родину, если не мы. Видео

30 сентября 2022 в 04:16 Размер текста - 17 +

Житель Качканара Александр Власовских, прошедший первую чеченскую кампанию, снова отправляется на фронт (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Житель Качканара (Свердловская область) Александр Власовских, прошедший чеченскую войну, ушел участвовать в специальной военной операции после получения повестки. Он стал героем патриотических пабликов и telegram-каналов, так как вдохновил многих своим боевым настроем. «А что тут говорить [напоследок]? Родина сказала: „Надо“. Ветераны ответили: „Есть!“ Все. Кто если не мы? И до тебя дойдет еще дело (ответил мужчине, которые жалуется, что не получил повестку, — прим. ред.) Нас ведь кто-то там [на СВО] должен будет поменять», — заявил Власовских. Видео с ним появилось во многих патриотически настроенных группах и telegram-каналах, в том числе Putin TG Team с 266 тысячами подписчиков, а также в каналах «Крымчанин Z» и «RT на русском». Александр Власовских прошел первую чеченскую кампанию, и несколько дней назад получил повестку. Накануне он отправился с другими мобилизованными на военные сборы. Указ о частичной мобилизации президент РФ Владимир Путин подписал 21 сентября. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи).

Житель Качканара (Свердловская область) Александр Власовских, прошедший чеченскую войну, ушел участвовать в специальной военной операции после получения повестки. Он стал героем патриотических пабликов и telegram-каналов, так как вдохновил многих своим боевым настроем. «А что тут говорить [напоследок]? Родина сказала: „Надо“. Ветераны ответили: „Есть!“ Все. Кто если не мы? И до тебя дойдет еще дело (ответил мужчине, которые жалуется, что не получил повестку, — прим. ред.) Нас ведь кто-то там [на СВО] должен будет поменять», — заявил Власовских. Видео с ним появилось во многих патриотически настроенных группах и telegram-каналах, в том числе Putin TG Team с 266 тысячами подписчиков, а также в каналах «Крымчанин Z» и «RT на русском». Александр Власовских прошел первую чеченскую кампанию, и несколько дней назад получил повестку. Накануне он отправился с другими мобилизованными на военные сборы. Указ о частичной мобилизации президент РФ Владимир Путин подписал 21 сентября. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи).