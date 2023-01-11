В Свердловской области объявили о штурмовом ветре
РСЧС Свердловской области рассылают предупреждения о штормовом ветре местным жителям. Об этом URA.RU сообщили читатели агентства.
«До конца суток 11 января и 12 января ожидается очень сильный ветер. Его скорость составит 25-28 метров в секунду», — сказано в СМС от РСЧС.
Ранее синоптики Свердловской области объявили о неблагоприятных погодных явлениях. Скорость ветра прогнозировали до 17 метров в секунду.
РСЧС рассылает предупреждения о штормовом ветре в Свердловской области
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