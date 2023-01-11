Свердловчане начали получать СМС с предупреждением о штормовом ветре. Скрин

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В Свердловской области объявили о штурмовом ветре Фото:

РСЧС Свердловской области рассылают предупреждения о штормовом ветре местным жителям. Об этом URA.RU сообщили читатели агентства.

«До конца суток 11 января и 12 января ожидается очень сильный ветер. Его скорость составит 25-28 метров в секунду», — сказано в СМС от РСЧС.

Ранее синоптики Свердловской области объявили о неблагоприятных погодных явлениях. Скорость ветра прогнозировали до 17 метров в секунду.

РСЧС рассылает предупреждения о штормовом ветре в Свердловской области

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РСЧС Свердловской области рассылают предупреждения о штормовом ветре местным жителям. Об этом URA.RU сообщили читатели агентства. «До конца суток 11 января и 12 января ожидается очень сильный ветер. Его скорость составит 25-28 метров в секунду», — сказано в СМС от РСЧС. Ранее синоптики Свердловской области объявили о неблагоприятных погодных явлениях. Скорость ветра прогнозировали до 17 метров в секунду.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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