Свердловчане начали получать СМС с предупреждением о штормовом ветре. Скрин

11 января 2023 в 18:03 Размер текста - 17 +

В Свердловской области объявили о штурмовом ветре Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU РСЧС Свердловской области рассылают предупреждения о штормовом ветре местным жителям. Об этом URA.RU сообщили читатели агентства. «До конца суток 11 января и 12 января ожидается очень сильный ветер. Его скорость составит 25-28 метров в секунду», — сказано в СМС от РСЧС. Ранее синоптики Свердловской области объявили о неблагоприятных погодных явлениях. Скорость ветра прогнозировали до 17 метров в секунду. РСЧС рассылает предупреждения о штормовом ветре в Свердловской области Скрин: читатель URA.RU

РСЧС Свердловской области рассылают предупреждения о штормовом ветре местным жителям. Об этом URA.RU сообщили читатели агентства. «До конца суток 11 января и 12 января ожидается очень сильный ветер. Его скорость составит 25-28 метров в секунду», — сказано в СМС от РСЧС. Ранее синоптики Свердловской области объявили о неблагоприятных погодных явлениях. Скорость ветра прогнозировали до 17 метров в секунду.