В ХМАО задерживают рейсы из Челябинска и Екатеринбурга

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аэропорт. Сургут, аэропорт сургут
Рейсы из Екатеринбурга и Челябинска в Сургут задержатся боле чем на час Фото:

В аэропорт Сургута (ХМАО) четыре рейса прилетят с задержкой, в том числе из Челябинска и Екатеринбурга. Соответствующая информация появилась на онлайн-табло воздушной гавани.

«Рейс из Челябинска задерживается более чем на два часа. Самолет должен был прилететь в 19:20, а ожидается в 22:00. Кроме того, опаздывают рейсы из Екатеринбурга (задерживается на полтора часа), Баку и Новосибирска», — отмечается на электронном табло аэропорта Сургута.

Получить оперативный комментарий от пресс-службы воздушной гавани не удалось. По телефону, указанному на сайте, не ответили.

В справочной аэропорта корреспонденту URA.RU объяснили, что поздние вылеты из аэропортов Челябинска и Екатеринбурга связанны с задержкой вылетов самолетов из Сургута. Причиной опозданий назвали утренний туман. В данный момент самолеты вылетают из города в ХМАО без задержек.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.

В аэропорт Сургута (ХМАО) четыре рейса прилетят с задержкой, в том числе из Челябинска и Екатеринбурга. Соответствующая информация появилась на онлайн-табло воздушной гавани. «Рейс из Челябинска задерживается более чем на два часа. Самолет должен был прилететь в 19:20, а ожидается в 22:00. Кроме того, опаздывают рейсы из Екатеринбурга (задерживается на полтора часа), Баку и Новосибирска», — отмечается на электронном табло аэропорта Сургута. Получить оперативный комментарий от пресс-службы воздушной гавани не удалось. По телефону, указанному на сайте, не ответили. В справочной аэропорта корреспонденту URA.RU объяснили, что поздние вылеты из аэропортов Челябинска и Екатеринбурга связанны с задержкой вылетов самолетов из Сургута. Причиной опозданий назвали утренний туман. В данный момент самолеты вылетают из города в ХМАО без задержек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...