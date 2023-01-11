В ХМАО задерживают рейсы из Челябинска и Екатеринбурга

11 января 2023 в 18:20 Размер текста - 17 +

Рейсы из Екатеринбурга и Челябинска в Сургут задержатся боле чем на час Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В аэропорт Сургута (ХМАО) четыре рейса прилетят с задержкой, в том числе из Челябинска и Екатеринбурга. Соответствующая информация появилась на онлайн-табло воздушной гавани. «Рейс из Челябинска задерживается более чем на два часа. Самолет должен был прилететь в 19:20, а ожидается в 22:00. Кроме того, опаздывают рейсы из Екатеринбурга (задерживается на полтора часа), Баку и Новосибирска», — отмечается на электронном табло аэропорта Сургута. Получить оперативный комментарий от пресс-службы воздушной гавани не удалось. По телефону, указанному на сайте, не ответили. В справочной аэропорта корреспонденту URA.RU объяснили, что поздние вылеты из аэропортов Челябинска и Екатеринбурга связанны с задержкой вылетов самолетов из Сургута. Причиной опозданий назвали утренний туман. В данный момент самолеты вылетают из города в ХМАО без задержек.

В аэропорт Сургута (ХМАО) четыре рейса прилетят с задержкой, в том числе из Челябинска и Екатеринбурга. Соответствующая информация появилась на онлайн-табло воздушной гавани. «Рейс из Челябинска задерживается более чем на два часа. Самолет должен был прилететь в 19:20, а ожидается в 22:00. Кроме того, опаздывают рейсы из Екатеринбурга (задерживается на полтора часа), Баку и Новосибирска», — отмечается на электронном табло аэропорта Сургута. Получить оперативный комментарий от пресс-службы воздушной гавани не удалось. По телефону, указанному на сайте, не ответили. В справочной аэропорта корреспонденту URA.RU объяснили, что поздние вылеты из аэропортов Челябинска и Екатеринбурга связанны с задержкой вылетов самолетов из Сургута. Причиной опозданий назвали утренний туман. В данный момент самолеты вылетают из города в ХМАО без задержек.