Вице-мэр Нижневартовска уходит в отставку. Инсайд

12 января 2023 в 11:41 Размер текста - 17 +

Сергей Сериков уходит в отставку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Заместитель главы Нижневартовска Сергей Сериков, который возглавляет департамент жилищно-коммунального хозяйства, уходит в отставку. Об этом сообщил инсайдер в политических кругах региона. «Сериков покидает пост вице-мэра по ЖКХ. Увольнение будет оформлено 13 января», — уточнил инсайдер. Причиной увольнения называют многочисленные провалы в работе. Так, Сериков курировал скандальный снежный городок со стороны мэрии. Кроме того, во время ЧП со взрывом газа в доме, он никак себя не проявил. Хотя понятно, что там был большой блок работы, связанный с ЖКХ, отмечают инсайдеры. По словам источника,14 января будет назначен исполняющий обязанности главы департамента. Им станет заместитель Серикова Владимир Сушков. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации Нижневартовска, но на момент публикации не получил официального подтверждения. Ранее URA.RU рассказывало, что власти Нижневартовска (ХМАО) решили не продлевать контракт с начальником управления по дорожному хозяйству и благоустройству Александром Прилепиным. Увольнение связано со скандалом из-за строительства новогоднего городка на площади Нефтяников. Однако власти города определились с временной заменой начальника управления по дорожному хозяйству и благоустройству Александра Прилепина, с которым не продлили контракт. «Обязанности Прилепина с 13 января будет исполнять Сергей Казанцев», — уточнили в пресс-службе. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Заместитель главы Нижневартовска Сергей Сериков, который возглавляет департамент жилищно-коммунального хозяйства, уходит в отставку. Об этом сообщил инсайдер в политических кругах региона. «Сериков покидает пост вице-мэра по ЖКХ. Увольнение будет оформлено 13 января», — уточнил инсайдер. Причиной увольнения называют многочисленные провалы в работе. Так, Сериков курировал скандальный снежный городок со стороны мэрии. Кроме того, во время ЧП со взрывом газа в доме, он никак себя не проявил. Хотя понятно, что там был большой блок работы, связанный с ЖКХ, отмечают инсайдеры. По словам источника,14 января будет назначен исполняющий обязанности главы департамента. Им станет заместитель Серикова Владимир Сушков. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации Нижневартовска, но на момент публикации не получил официального подтверждения. Ранее URA.RU рассказывало, что власти Нижневартовска (ХМАО) решили не продлевать контракт с начальником управления по дорожному хозяйству и благоустройству Александром Прилепиным. Увольнение связано со скандалом из-за строительства новогоднего городка на площади Нефтяников. Однако власти города определились с временной заменой начальника управления по дорожному хозяйству и благоустройству Александра Прилепина, с которым не продлили контракт. «Обязанности Прилепина с 13 января будет исполнять Сергей Казанцев», — уточнили в пресс-службе.