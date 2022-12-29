29 декабря 2022

В Нижневартовске уволили ответственного за снежный городок. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Челябинск, ледовый городок, площадь революции
Ответственного за снежный городок в Нижневартовске чиновника уволили Фото:

Власти Нижневартовска (ХМАО) решили не продлевать контракт с начальником управления по дорожному хозяйству и благоустройству Александром Прилепиным. Источник URA.RU в администрации города сообщил, что увольнение связано со скандалом из-за строительства новогоднего городка на площади Нефтяников.

«Прилепин должен был контролировать ход работ на объекте, однако в итоге подрядчик не смог сдать его в срок, жители остались недовольными, а сам городок попал из-за низкого качества фигур во все федеральные СМИ», — уточнил инсайдер.

Прилепин проработал в должности начальника управления один год. В пресс-службе администрации города корреспонденту URA.RU сообщили, что соответствующее решение уже принято. «В соответствии с распоряжением администрации города 12 января 2023 прекращен трудовой договор с [начальником управления по ДХБ] Прилепиным в связи с истечением срока трудового договора», — прокомментировали в мэрии.

Ранее URA.RU писало, что подрядчику городка придется восстановить разрушенный лабиринт, который простоял всего сутки. Кроме того, за срыв сроков сдачи объекта исполнителей ждет штраф в размере ста тысяч рублей.

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Власти Нижневартовска (ХМАО) решили не продлевать контракт с начальником управления по дорожному хозяйству и благоустройству Александром Прилепиным. Источник URA.RU в администрации города сообщил, что увольнение связано со скандалом из-за строительства новогоднего городка на площади Нефтяников. «Прилепин должен был контролировать ход работ на объекте, однако в итоге подрядчик не смог сдать его в срок, жители остались недовольными, а сам городок попал из-за низкого качества фигур во все федеральные СМИ», — уточнил инсайдер. Прилепин проработал в должности начальника управления один год. В пресс-службе администрации города корреспонденту URA.RU сообщили, что соответствующее решение уже принято. «В соответствии с распоряжением администрации города 12 января 2023 прекращен трудовой договор с [начальником управления по ДХБ] Прилепиным в связи с истечением срока трудового договора», — прокомментировали в мэрии. Ранее URA.RU писало, что подрядчику городка придется восстановить разрушенный лабиринт, который простоял всего сутки. Кроме того, за срыв сроков сдачи объекта исполнителей ждет штраф в размере ста тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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