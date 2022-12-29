В Нижневартовске уволили ответственного за снежный городок. Инсайд

30 декабря 2022 в 13:38 Размер текста - 17 +

Ответственного за снежный городок в Нижневартовске чиновника уволили Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Власти Нижневартовска (ХМАО) решили не продлевать контракт с начальником управления по дорожному хозяйству и благоустройству Александром Прилепиным. Источник URA.RU в администрации города сообщил, что увольнение связано со скандалом из-за строительства новогоднего городка на площади Нефтяников. «Прилепин должен был контролировать ход работ на объекте, однако в итоге подрядчик не смог сдать его в срок, жители остались недовольными, а сам городок попал из-за низкого качества фигур во все федеральные СМИ», — уточнил инсайдер. Прилепин проработал в должности начальника управления один год. В пресс-службе администрации города корреспонденту URA.RU сообщили, что соответствующее решение уже принято. «В соответствии с распоряжением администрации города 12 января 2023 прекращен трудовой договор с [начальником управления по ДХБ] Прилепиным в связи с истечением срока трудового договора», — прокомментировали в мэрии. Ранее URA.RU писало, что подрядчику городка придется восстановить разрушенный лабиринт, который простоял всего сутки. Кроме того, за срыв сроков сдачи объекта исполнителей ждет штраф в размере ста тысяч рублей.

Власти Нижневартовска (ХМАО) решили не продлевать контракт с начальником управления по дорожному хозяйству и благоустройству Александром Прилепиным. Источник URA.RU в администрации города сообщил, что увольнение связано со скандалом из-за строительства новогоднего городка на площади Нефтяников. «Прилепин должен был контролировать ход работ на объекте, однако в итоге подрядчик не смог сдать его в срок, жители остались недовольными, а сам городок попал из-за низкого качества фигур во все федеральные СМИ», — уточнил инсайдер. Прилепин проработал в должности начальника управления один год. В пресс-службе администрации города корреспонденту URA.RU сообщили, что соответствующее решение уже принято. «В соответствии с распоряжением администрации города 12 января 2023 прекращен трудовой договор с [начальником управления по ДХБ] Прилепиным в связи с истечением срока трудового договора», — прокомментировали в мэрии. Ранее URA.RU писало, что подрядчику городка придется восстановить разрушенный лабиринт, который простоял всего сутки. Кроме того, за срыв сроков сдачи объекта исполнителей ждет штраф в размере ста тысяч рублей.