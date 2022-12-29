Власти Нижневартовска (ХМАО) решили не продлевать контракт с начальником управления по дорожному хозяйству и благоустройству Александром Прилепиным. Источник URA.RU в администрации города сообщил, что увольнение связано со скандалом из-за строительства новогоднего городка на площади Нефтяников.
«Прилепин должен был контролировать ход работ на объекте, однако в итоге подрядчик не смог сдать его в срок, жители остались недовольными, а сам городок попал из-за низкого качества фигур во все федеральные СМИ», — уточнил инсайдер.
Прилепин проработал в должности начальника управления один год. В пресс-службе администрации города корреспонденту URA.RU сообщили, что соответствующее решение уже принято. «В соответствии с распоряжением администрации города 12 января 2023 прекращен трудовой договор с [начальником управления по ДХБ] Прилепиным в связи с истечением срока трудового договора», — прокомментировали в мэрии.
Ранее URA.RU писало, что подрядчику городка придется восстановить разрушенный лабиринт, который простоял всего сутки. Кроме того, за срыв сроков сдачи объекта исполнителей ждет штраф в размере ста тысяч рублей.
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