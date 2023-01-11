Financial Times: Великобритания вслед за Польшей передаст Украине свои танки

11 января 2023 в 20:43 Размер текста - 17 +

Украина получила новое вооружение от Запада Фото: miliman/pickupimage.com новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Великобритания отправит ВСУ танки после обещания Польши направить Украине Leopard, информацию подтвердили в правительстве Великобритании. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на премьер-министра Великобритании Риши Сунака. «Мы ускоряем нашу поддержку Украины путем (предоставления) военных технологий следующего поколения, которые помогут выиграть эту войну… Очевидно, что боевые танки могут предоставить украинцам возможность изменить ход войны», — цитирует Fanencial Times Сунака. Сообщается, что премьер-министр попросил главу Минобороны Бена Уоллеса работать с партнерами для продвижения помощи Украине, в том числе за счет отправки такнков. Ранее Польша пообещала Украине роту танков Leopard. Также Украина получит БМП Marder от Германии.

Великобритания отправит ВСУ танки после обещания Польши направить Украине Leopard, информацию подтвердили в правительстве Великобритании. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на премьер-министра Великобритании Риши Сунака. «Мы ускоряем нашу поддержку Украины путем (предоставления) военных технологий следующего поколения, которые помогут выиграть эту войну… Очевидно, что боевые танки могут предоставить украинцам возможность изменить ход войны», — цитирует Fanencial Times Сунака. Сообщается, что премьер-министр попросил главу Минобороны Бена Уоллеса работать с партнерами для продвижения помощи Украине, в том числе за счет отправки такнков. Ранее Польша пообещала Украине роту танков Leopard. Также Украина получит БМП Marder от Германии.