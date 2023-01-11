Президент Польши Дуда пообещал Зеленскому передать роту танков Leopard

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НАТО. Москва, леопард, нато, nato, танк
Польша передаст Украине роту танков Leopard, заявил Анджей Дуда (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Польша передаст Вооруженным силам Украины (ВСУ) роту танков Leopard. Об этом заявил польский лидер Анджей Дуда после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Польша передаст Украине роту танков Leopard в рамках международной коалиции, заявил Владимиру Зеленскому Анджей Дуда. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Дуда и Зеленский провели встречу во Львове. По информации офиса Зеленского, на встрече обсуждались вопросы обеспечения безопасности на северо-западных регионов Украины.

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Польша передаст Вооруженным силам Украины (ВСУ) роту танков Leopard. Об этом заявил польский лидер Анджей Дуда после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Польша передаст Украине роту танков Leopard в рамках международной коалиции, заявил Владимиру Зеленскому Анджей Дуда. Об этом сообщает РИА Новости. Ранее сообщалось, что Дуда и Зеленский провели встречу во Львове. По информации офиса Зеленского, на встрече обсуждались вопросы обеспечения безопасности на северо-западных регионов Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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