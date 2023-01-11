Президент Польши Дуда пообещал Зеленскому передать роту танков Leopard

Польша передаст Украине роту танков Leopard, заявил Анджей Дуда (архивное фото)
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Польша передаст Вооруженным силам Украины (ВСУ) роту танков Leopard. Об этом заявил польский лидер Анджей Дуда после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Польша передаст Украине роту танков Leopard в рамках международной коалиции, заявил Владимиру Зеленскому Анджей Дуда. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что Дуда и Зеленский провели встречу во Львове. По информации офиса Зеленского, на встрече обсуждались вопросы обеспечения безопасности на северо-западных регионов Украины.
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