Президент Польши Дуда пообещал Зеленскому передать роту танков Leopard 11 января 2023 в 19:09 Размер текста - 17 + Польша передаст Украине роту танков Leopard, заявил Анджей Дуда (архивное фото) Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Польша передаст Вооруженным силам Украины (ВСУ) роту танков Leopard. Об этом заявил польский лидер Анджей Дуда после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Польша передаст Украине роту танков Leopard в рамках международной коалиции, заявил Владимиру Зеленскому Анджей Дуда. Об этом сообщает РИА Новости. Ранее сообщалось, что Дуда и Зеленский провели встречу во Львове. По информации офиса Зеленского, на встрече обсуждались вопросы обеспечения безопасности на северо-западных регионов Украины. Польша передаст Вооруженным силам Украины (ВСУ) роту танков Leopard. Об этом заявил польский лидер Анджей Дуда после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Польша передаст Украине роту танков Leopard в рамках международной коалиции, заявил Владимиру Зеленскому Анджей Дуда. Об этом сообщает РИА Новости. Ранее сообщалось, что Дуда и Зеленский провели встречу во Львове. По информации офиса Зеленского, на встрече обсуждались вопросы обеспечения безопасности на северо-западных регионов Украины. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям