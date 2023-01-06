В ФРГ назвали сроки поставок тяжелой бронетехники на Украину

Германия планирует предоставить Украине БМП Marder в количестве 40 штук в ближайшие три месяца. Об этом заявил представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.
«Речь идет примерно о 40 транспортных средствах [БМП Marder]. Они должны быть готовы уже в первом квартале», — отметил он в эфире немецкого телеканала N-tv. Кроме того предполагается, что пройдет обучение украинских солдат по эксплуатации боевых машин на военных полигонах Германии или США. Сама подготовка займет восемь недель. Также в Германии подчеркнули, что не намерены предоставлять танки Leopard 2.
Ранее сообщалось, что в Германии поднимут военную поддержку Украины на новый уровень. В том числе это касалось и запланированного предоставления Киеву новой военной техники. В посольстве РФ при ФРГ уже отреагировали на это, назвав данное решение со стороны немецкого государства циничным.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию с целью защиты мирного населения Донбасса. Запад активно помогает Украине, оказывая поддержку. Помимо Германии, например, запланированы новые поставки вооружения Киеву от Великобритании, сообщают Nation News. Также готовится предоставлять новые поставки и Франция, передает «Национальная служба новостей».
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Германия планирует предоставить Украине БМП Marder в количестве 40 штук в ближайшие три месяца. Об этом заявил представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт. «Речь идет примерно о 40 транспортных средствах [БМП Marder]. Они должны быть готовы уже в первом квартале», — отметил он в эфире немецкого телеканала N-tv. Кроме того предполагается, что пройдет обучение украинских солдат по эксплуатации боевых машин на военных полигонах Германии или США. Сама подготовка займет восемь недель. Также в Германии подчеркнули, что не намерены предоставлять танки Leopard 2. Ранее сообщалось, что в Германии поднимут военную поддержку Украины на новый уровень. В том числе это касалось и запланированного предоставления Киеву новой военной техники. В посольстве РФ при ФРГ уже отреагировали на это, назвав данное решение со стороны немецкого государства циничным. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию с целью защиты мирного населения Донбасса. Запад активно помогает Украине, оказывая поддержку. Помимо Германии, например, запланированы новые поставки вооружения Киеву от Великобритании, сообщают Nation News. Также готовится предоставлять новые поставки и Франция, передает «Национальная служба новостей».