Врач назвала четыре продукта, решающих проблемы со здоровьем зимой

Врач Малиновская: для укрепления иммунитета нужно есть квашеную капусту, хурму, авокадо и мандарины

12 января 2023 в 08:30 Размер текста - 17 +

В квашеной капусте содержатся витамины В, С и К, заявила Ольга Малиновская Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Чтобы иммунитет зимой был крепким, рекомендуется есть квашенную капусту, хурму, авокадо и мандарины. Об этом рассказала руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская. «В холодное время, когда иммунитет падает, а все хронические заболевания обостряются все чаще, особенно важно питаться правильно и сбалансированно. Необходимо не забывать о клетчатке и витаминах, которые с наступлением холодов все реже оказываются на нашем столе в нужных количествах», — заявила Ольга Малиновская «Мосленте». По словам эксперта, важно есть квашеную капусту. Этот продукт очень полезен для пищеварения, а также он является источником витаминов группы В, С и К, фосфора, калия, цинка. Однако нужно выбирать продукт, не содержащий сахара. Также Малиновская рекомендует есть хурму. Она богата витаминами В, А, РР, С, железом, кальцием и йодом. В хурме также содержится много клетчатки. Авокадо тоже очень полезен. В продукте содержатся полиненасыщенные жирные кислоты, а также витамин С, фосфор и магний. Врач уверена, что хорошим источником витаминов С, А, Е и В являются мандарины. При этом специалист советует есть не только мякоть, но и сушеную кожуру, богатую эфирными маслами и флавоноидами. Ранее Малиновская сообщила о признаках наступления гриппа . Врач отметила, что главными симптомами являются температура, ломота в теле, головные и мышечные боли, сильная слабость, насморк, кашель и конъюнктивит, напоминает Pravda.Ru. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Чтобы иммунитет зимой был крепким, рекомендуется есть квашенную капусту, хурму, авокадо и мандарины. Об этом рассказала руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская. «В холодное время, когда иммунитет падает, а все хронические заболевания обостряются все чаще, особенно важно питаться правильно и сбалансированно. Необходимо не забывать о клетчатке и витаминах, которые с наступлением холодов все реже оказываются на нашем столе в нужных количествах», — заявила Ольга Малиновская «Мосленте». По словам эксперта, важно есть квашеную капусту. Этот продукт очень полезен для пищеварения, а также он является источником витаминов группы В, С и К, фосфора, калия, цинка. Однако нужно выбирать продукт, не содержащий сахара. Также Малиновская рекомендует есть хурму. Она богата витаминами В, А, РР, С, железом, кальцием и йодом. В хурме также содержится много клетчатки. Авокадо тоже очень полезен. В продукте содержатся полиненасыщенные жирные кислоты, а также витамин С, фосфор и магний. Врач уверена, что хорошим источником витаминов С, А, Е и В являются мандарины. При этом специалист советует есть не только мякоть, но и сушеную кожуру, богатую эфирными маслами и флавоноидами. Ранее Малиновская сообщила о признаках наступления гриппа. Врач отметила, что главными симптомами являются температура, ломота в теле, головные и мышечные боли, сильная слабость, насморк, кашель и конъюнктивит, напоминает Pravda.Ru.