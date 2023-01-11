11 января 2023

Врач назвала четыре продукта, решающих проблемы со здоровьем зимой

Врач Малиновская: для укрепления иммунитета нужно есть квашеную капусту, хурму, авокадо и мандарины
© Служба новостей «URA.RU»
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В квашеной капусте содержатся витамины В, С и К, заявила Ольга Малиновская Фото:

Чтобы иммунитет зимой был крепким, рекомендуется есть квашенную капусту, хурму, авокадо и мандарины. Об этом рассказала руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская.

«В холодное время, когда иммунитет падает, а все хронические заболевания обостряются все чаще, особенно важно питаться правильно и сбалансированно. Необходимо не забывать о клетчатке и витаминах, которые с наступлением холодов все реже оказываются на нашем столе в нужных количествах», — заявила Ольга Малиновская «Мосленте».

По словам эксперта, важно есть квашеную капусту. Этот продукт очень полезен для пищеварения, а также он является источником витаминов группы В, С и К, фосфора, калия, цинка. Однако нужно выбирать продукт, не содержащий сахара.

Также Малиновская рекомендует есть хурму. Она богата витаминами В, А, РР, С, железом, кальцием и йодом. В хурме также содержится много клетчатки. Авокадо тоже очень полезен. В продукте содержатся полиненасыщенные жирные кислоты, а также витамин С, фосфор и магний.

Врач уверена, что хорошим источником витаминов С, А, Е и В являются мандарины. При этом специалист советует есть не только мякоть, но и сушеную кожуру, богатую эфирными маслами и флавоноидами.

Ранее Малиновская сообщила о признаках наступления гриппа. Врач отметила, что главными симптомами являются температура, ломота в теле, головные и мышечные боли, сильная слабость, насморк, кашель и конъюнктивит, напоминает Pravda.Ru.

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Чтобы иммунитет зимой был крепким, рекомендуется есть квашенную капусту, хурму, авокадо и мандарины. Об этом рассказала руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская. «В холодное время, когда иммунитет падает, а все хронические заболевания обостряются все чаще, особенно важно питаться правильно и сбалансированно. Необходимо не забывать о клетчатке и витаминах, которые с наступлением холодов все реже оказываются на нашем столе в нужных количествах», — заявила Ольга Малиновская «Мосленте». По словам эксперта, важно есть квашеную капусту. Этот продукт очень полезен для пищеварения, а также он является источником витаминов группы В, С и К, фосфора, калия, цинка. Однако нужно выбирать продукт, не содержащий сахара. Также Малиновская рекомендует есть хурму. Она богата витаминами В, А, РР, С, железом, кальцием и йодом. В хурме также содержится много клетчатки. Авокадо тоже очень полезен. В продукте содержатся полиненасыщенные жирные кислоты, а также витамин С, фосфор и магний. Врач уверена, что хорошим источником витаминов С, А, Е и В являются мандарины. При этом специалист советует есть не только мякоть, но и сушеную кожуру, богатую эфирными маслами и флавоноидами. Ранее Малиновская сообщила о признаках наступления гриппа. Врач отметила, что главными симптомами являются температура, ломота в теле, головные и мышечные боли, сильная слабость, насморк, кашель и конъюнктивит, напоминает Pravda.Ru.
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