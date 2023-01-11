11 января 2023

Свердловское правительство выпустило особое распоряжение из-за шторма

Свердловские коммунальные службы переведены на усиленный режим работы
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Снежный буран и непогода. Челябинск, холод, зима, буран, непогода, метель, шторм, ураган, климат, вьюга, ветер, мороз
12 января в Свердловской области ожидается ветер 25-28 метров в секунду Фото:

Свердловские коммунальные службы переведены на усиленный режим работы из-за штормового предупреждения, которое ранее распространила Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Об этом сообщает региональный департамент информационной политики.

«Любая информация о нарушении работы объектов электро- и газоснабжения, жилищно-коммунального хозяйства на территории Свердловской области незамедлительно должна передаваться в оперативные диспетчерские службы и в региональное МинЖКХ», — рассказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов. Свердловчане могут сообщать о коммунальных авариях по номеру службы экстренных оперативных служб — 112.

Также коммунальным службам необходимо быть готовыми к выполнению аварийно-восстановительных работ. В то же время главы муниципалитетов обязаны следить за системой жизнеобеспечения территорий во избежание ЧП.

Ранее РСЧС Свердловской области разослало жителям области предупреждения о штормовом ветре. По данным специалистов, 12 января скорость ветра составит 25-28 метров в секунду.

Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское чтиво».

Свердловские коммунальные службы переведены на усиленный режим работы из-за штормового предупреждения, которое ранее распространила Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Об этом сообщает региональный департамент информационной политики. «Любая информация о нарушении работы объектов электро- и газоснабжения, жилищно-коммунального хозяйства на территории Свердловской области незамедлительно должна передаваться в оперативные диспетчерские службы и в региональное МинЖКХ», — рассказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов. Свердловчане могут сообщать о коммунальных авариях по номеру службы экстренных оперативных служб — 112. Также коммунальным службам необходимо быть готовыми к выполнению аварийно-восстановительных работ. В то же время главы муниципалитетов обязаны следить за системой жизнеобеспечения территорий во избежание ЧП. Ранее РСЧС Свердловской области разослало жителям области предупреждения о штормовом ветре. По данным специалистов, 12 января скорость ветра составит 25-28 метров в секунду.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...