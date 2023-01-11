Свердловское правительство выпустило особое распоряжение из-за шторма

Свердловские коммунальные службы переведены на усиленный режим работы из-за штормового предупреждения, которое ранее распространила Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Об этом сообщает региональный департамент информационной политики.
«Любая информация о нарушении работы объектов электро- и газоснабжения, жилищно-коммунального хозяйства на территории Свердловской области незамедлительно должна передаваться в оперативные диспетчерские службы и в региональное МинЖКХ», — рассказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов. Свердловчане могут сообщать о коммунальных авариях по номеру службы экстренных оперативных служб — 112.
Также коммунальным службам необходимо быть готовыми к выполнению аварийно-восстановительных работ. В то же время главы муниципалитетов обязаны следить за системой жизнеобеспечения территорий во избежание ЧП.
Ранее РСЧС Свердловской области разослало жителям области предупреждения о штормовом ветре. По данным специалистов, 12 января скорость ветра составит 25-28 метров в секунду.
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