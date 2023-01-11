В Екатеринбурге в районе Старой Сортировки во время движения на дороге загорелся автомобиль. Очевидцы сообщают, что машина сгорела полностью. Видео с горящим авто поделился читатель URA.RU.
«На Таватуйской горит машина похоже», — заявила очевидица. По данным других свидетелей, на место уже выехали пожарные и потушили огонь.
Корреспондент URA.RU обратился за комментариями в пресс-службу ГУ МЧС России по Свердловской области. «Сообщение о возгорании поступило в 9.07, прибывшие к месту огнеборцы установили, что на площади 5 кв. метров горит автомобиль. Возгорание было оперативно ликвидировано, в тушении принимало участие две единицы техники и восемь человек личного состава», — рассказали в ведомстве. Пострадавших нет.
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