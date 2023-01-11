ДТП с автобусами произошло возле памятника Красину (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане на улице Красина столкнулись два автобуса. Видео с места аварии размещено в группе «ЧП Курган» соцсети «ВКонтакте».

«ДТП двух автобусов на Красина», — указано в группе. На видео, прикрепленном к посту, можно увидеть автобусы нового маршрута № 41 и старого маршрута № 72. Автобус маршрута № 41 стоял поперек дороги, а ПАЗ маршрута № 72 заехал на тротуар возле остановки. Судя по видео, ДТП произошло недалеко от памятника советскому политическому деятелю Леониду Красину.

URA.RU направило вопросы по теме в отделение пропаганды БДД отдела ГИБДД УМВД России по г. Кургану. На момент написания новости, ответ не был получен.