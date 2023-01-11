11 января 2023

В Кургане после аварии двух автобусов ПАЗ вылетел на тротуар. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Вокзал. Курган, автобус, автобусный вокзал, автобусы
ДТП с автобусами произошло возле памятника Красину (архивное фото) Фото:

В Кургане на улице Красина столкнулись два автобуса. Видео с места аварии размещено в группе «ЧП Курган» соцсети «ВКонтакте».

«ДТП двух автобусов на Красина», — указано в группе. На видео, прикрепленном к посту, можно увидеть автобусы нового маршрута № 41 и старого маршрута № 72. Автобус маршрута № 41 стоял поперек дороги, а ПАЗ маршрута № 72 заехал на тротуар возле остановки. Судя по видео, ДТП произошло недалеко от памятника советскому политическому деятелю Леониду Красину.

URA.RU направило вопросы по теме в отделение пропаганды БДД отдела ГИБДД УМВД России по г. Кургану. На момент написания новости, ответ не был получен.

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В Кургане на улице Красина столкнулись два автобуса. Видео с места аварии размещено в группе «ЧП Курган» соцсети «ВКонтакте». «ДТП двух автобусов на Красина», — указано в группе. На видео, прикрепленном к посту, можно увидеть автобусы нового маршрута № 41 и старого маршрута № 72. Автобус маршрута № 41 стоял поперек дороги, а ПАЗ маршрута № 72 заехал на тротуар возле остановки. Судя по видео, ДТП произошло недалеко от памятника советскому политическому деятелю Леониду Красину. URA.RU направило вопросы по теме в отделение пропаганды БДД отдела ГИБДД УМВД России по г. Кургану. На момент написания новости, ответ не был получен.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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