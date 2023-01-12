СК занялся руководством российской авиакомпании из-за взяток Росавиации

СК РФ возбудил уголовное дело против руководства Azur Air за взятки

12 января 2023 в 12:21 Размер текста - 17 +

СК подозревает руководство Azur Air в даче взяток Эдуард Корниенко © URA.RU Следственный комитет РФ начал расследование уголовного дела в отношении российской авиакомпании Azur Air. Руководство компании подозревают в даче взятки бывшему начальнику управления летной эксплуатации Росавиации Максиму Костылеву. «По версии правоохранительных органов, менеджмент Azur Air и ряд других неустановленных лиц оформили экс-начальнику управления летной эксплуатации Росавиации Максиму Костылеву путевки в Турцию», — передает РБК со ссылкой на осведомленный источник. Он уточнил, что стоимость путевок была занижена на 4,7 миллиона рублей, если сравнивать с рыночными ценами. В отношении этих лиц было заведено уголовное дело по признакам дачи взятки. Ранее сообщалось об увольнении начальника управления летной эксплуатации Росавиации Максима Костылева. Причиной тому стали выявленные правоохранительными органами нарушения. Позже стало известно, что по собственному желанию покинула рабочее место и заместитель Костылева Алла Сясина, напоминает MK.RU.

Следственный комитет РФ начал расследование уголовного дела в отношении российской авиакомпании Azur Air. Руководство компании подозревают в даче взятки бывшему начальнику управления летной эксплуатации Росавиации Максиму Костылеву. «По версии правоохранительных органов, менеджмент Azur Air и ряд других неустановленных лиц оформили экс-начальнику управления летной эксплуатации Росавиации Максиму Костылеву путевки в Турцию», — передает РБК со ссылкой на осведомленный источник. Он уточнил, что стоимость путевок была занижена на 4,7 миллиона рублей, если сравнивать с рыночными ценами. В отношении этих лиц было заведено уголовное дело по признакам дачи взятки. Ранее сообщалось об увольнении начальника управления летной эксплуатации Росавиации Максима Костылева. Причиной тому стали выявленные правоохранительными органами нарушения. Позже стало известно, что по собственному желанию покинула рабочее место и заместитель Костылева Алла Сясина, напоминает MK.RU.