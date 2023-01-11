Профсоюзный лидер раскритиковал вагончики для вахтовиков «Сургутнефтегаза»

Член профсоюза «Профсвобода» и акционер «Сургутнефтегаза» Сергей Васютин направил топ-менеджменту компании предложение о проведении независимой экспертизы вахтовых вагончиков, на которые жаловались сотрудники из-за их качества. А также предложил руководству компании самим пожить в этих строениях. Об этом он написал на странице официального сайта профсоюза.
« Направить с проживанием и работой на месторождениях на срок не менее 5-х суток кураторов от ПАО „Сургутнефтегаз“ в лице заместителя генерального директора ПАО „Сургутнефтегаз“, от производителя — генерального директора ООО „Сургутмебель“. Для чистоты эксперимента размещать в один вагон-дом в разные отсеки», — написал Сергей Васютин.
Основанием для этого обращения были жалобы вахтовиков: зимой вагончики, производимые дочерней структурой «Сургутнефтегаза» — «Сургутмебель», не удерживают тепло. «Вагон со всех углов продувает, стены холоднючие», — говорят сотрудники предприятия. В пресс-службе «Сургутнефтегаза» сообщили URA.RU, что о предложениях Васютина слышали. Комментировать ситуацию официальные представители отказались.
Ранее URA.RU сообщало, что работники структурного подразделения «Сургутнефтегаза» написали коллективное обращение в адрес руководства предприятия. Водители СУМР-2 треста «Сургутнефтеспецстрой» отметили, что ухудшились условия труда и состояние техники.
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