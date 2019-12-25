Нефтяники из ХМАО пишут письма руководству и грозят забастовкой

Сотрудники «Сургутнефтегаза» еще надеются на разрешение конфликтной ситуации Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Работники «Сургутнефтегаза» написали коллективное обращение в адрес руководства предприятия, где пожаловались на значительное ухудшение условий труда. Свое обращение они опубликовали в социальных сетях.

В документе идет речь о водителях СУМР-2 треста «Сургутнефтеспецстрой». Они пишут о том, что в 2019 году начальство установило для них в качестве нормы выработки 136 процентов от плана. «Люди забыли про обеды, про отдых. Началось сильное превышение скорости со всеми последствиями, начались аварии», — говорится в сообщении.

Сотрудники обращают внимание на плохое состояние автомобилей и на стремление руководства изменить график работы, переведя их на вахтовый метод. По словам авторов петиции, всех несогласных ждут репрессии, вплоть до увольнения. Один из работников написал письмо генеральному директору «Сургутнефтегаза» Владимиру Богданову. «Не знаем дошло ли оно до адресата, но было возращено руководству и теперь человеку не дают покоя… Готовимся к коллективному вступлению в независимый профсоюз. Люди уже готовы к проведению забастовки», — написано в обращении.

В пресс-службе «Сургутнефтегаза» «URA.RU» заявили, что не обладают информацией о существовании коллективного письма: «Если оно действительно имело место быть, то, возможно, сейчас проводится проверка». Руководитель независимого профсоюза «Профсвобода» Александр Захаркин сообщил «URA.RU», что к ним пока работники из СУМР-2 не обращались. «Но это может быть действенным механизмом. В последнее время „Сургутнефтегаз“ реагирует на существующие претензии. Иногда даже в досудебном порядке, но за соблюдение трудовых прав нужно бороться», — считает лидер профсоюза.