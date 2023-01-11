В Кургане впервые за три года рассмотрят дело о разглашении гостайны

В курганский суд поступило дело о разглашении гостайны Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганский областной суд впервые с декабря 2019 года поступило уголовное дело о разглашении государственной тайны. Информация размещена на сайте организации.

«Уголовные дела — первая инстанция. Перечень статей — ст. 283 ч.1; ст. 283 ч.1; ст. 283 ч.1 УК РФ», — сообщается в разделе «Судебное делопроизводство» сайта областного суда. Дело для рассмотрения поступило 13 декабря 2022 года. Суд по делу назначен на 23 января. Данные участников заседания, в том числе подсудимого, не разглашаются.

Редакция URA.RU запросила комментарий в СУ СК РФ по Курганской области о возбужденных уголовных делах по статьям о разглашении гостайны. На момент опубликования новости ответ от управления не поступил.

Согласно уголовному кодексу РФ, по части 1 статьи 283 предусмотрено наказание для лиц, которые получили по службе и разгласили сведения, составляющую государственную тайну. Разглашение гостайны «наказывается арестом на срок от четырех до шести месяцев либо лишением свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового».

Ранее в Курганской области суды по делам о разглашении гостайны проходили в апреле 2018 г. и декабре 2019 г. Оба раза дела рассматривал Андрей Роот, которого в декабре прошлого года назначили председателем облсуда. Согласно картотеке, подсудимым были вынесены обвинительные приговоры.