Президент Путин назначил председателя Курганского облсуда

В Курганском областном суде указом Путина назначен председатель Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Судья Андрей Роот указом президента России Владимира Путина назначен на должность председателя Курганского областного суда. Информация появилась на официальном портале правовой информации.

«Назначить на 6-летний срок полномочий председателем Курганского областного суда Роота Андрея Валерьевича», — говорится в указе президента РФ. Документ был подписан и опубликован 7 декабря.

До настоящего времени Роот исполнял обязанности председателя высшего регионального судебного органа. Это случилось после того, как истек срок полномочий предыдущего председателя Сергея Кабанькова.

Роот подал заявление на замещение вакантной должности председателя в июле текущего года. В сентябре квалификационная коллегия судей в Москве согласовала его кандидатуру.

Ранее URA.RU сообщало, что исполнявшего обязанности председателя Курганского облсуда Андрея Роота избрали членом Совета судей России. Это произошло 1 декабря во время Всероссийского съезда судей.