11 января 2023

Цена на дизель в Кургане приблизилась к стоимости топлива класса премиум

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд по АЗС со специалистами из лаборатории энергоэффективности. Курган, бензин, топливо, азс, пистолеты азс, заправка автомобиля
За литр дизельного топлива курганцы заплатят столько же, сколько и за премиальный бензин Фото:

В Курганской области средняя стоимость дизельного топлива достигла уровня цены на бензин АИ-98, которое считается премиальным. Данная информация сообщается на официальном сайте службы государственной статистики по Свердловской и Курганской областям.

«Средняя стоимость дизельного топлива на территории Курганской области достигла 58 рублей за литр. Это близко к стоимости бензина класса премиум АИ-98, за литр которого местным водителям придется заплатить 60 рубль», — указано в сообщении Свердловскстата.

Сообщается, что средняя стоимость самого недорогого бензина (АИ-92) в регионе достигла 45 рублей за литр. За литр АИ-95 курганцам придется отдать в среднем 48 рублей. Ранее URA.RU писало о том, что дизельное топливо в Курганской области подорожало на 3,5% и его стоимость тогда составила почти 55 рублей. Такая цена в регионе была зафиксирована в октябре 2022 года.

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В Курганской области средняя стоимость дизельного топлива достигла уровня цены на бензин АИ-98, которое считается премиальным. Данная информация сообщается на официальном сайте службы государственной статистики по Свердловской и Курганской областям. «Средняя стоимость дизельного топлива на территории Курганской области достигла 58 рублей за литр. Это близко к стоимости бензина класса премиум АИ-98, за литр которого местным водителям придется заплатить 60 рубль», — указано в сообщении Свердловскстата. Сообщается, что средняя стоимость самого недорогого бензина (АИ-92) в регионе достигла 45 рублей за литр. За литр АИ-95 курганцам придется отдать в среднем 48 рублей. Ранее URA.RU писало о том, что дизельное топливо в Курганской области подорожало на 3,5% и его стоимость тогда составила почти 55 рублей. Такая цена в регионе была зафиксирована в октябре 2022 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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