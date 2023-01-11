Цена на дизель в Кургане приблизилась к стоимости топлива класса премиум

12 января 2023 в 18:30 Размер текста - 17 +

За литр дизельного топлива курганцы заплатят столько же, сколько и за премиальный бензин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области средняя стоимость дизельного топлива достигла уровня цены на бензин АИ-98, которое считается премиальным. Данная информация сообщается на официальном сайте службы государственной статистики по Свердловской и Курганской областям. «Средняя стоимость дизельного топлива на территории Курганской области достигла 58 рублей за литр. Это близко к стоимости бензина класса премиум АИ-98, за литр которого местным водителям придется заплатить 60 рубль», — указано в сообщении Свердловскстата. Сообщается, что средняя стоимость самого недорогого бензина (АИ-92) в регионе достигла 45 рублей за литр. За литр АИ-95 курганцам придется отдать в среднем 48 рублей. Ранее URA.RU писало о том, что дизельное топливо в Курганской области подорожало на 3,5% и его стоимость тогда составила почти 55 рублей. Такая цена в регионе была зафиксирована в октябре 2022 года.

В Курганской области средняя стоимость дизельного топлива достигла уровня цены на бензин АИ-98, которое считается премиальным. Данная информация сообщается на официальном сайте службы государственной статистики по Свердловской и Курганской областям. «Средняя стоимость дизельного топлива на территории Курганской области достигла 58 рублей за литр. Это близко к стоимости бензина класса премиум АИ-98, за литр которого местным водителям придется заплатить 60 рубль», — указано в сообщении Свердловскстата. Сообщается, что средняя стоимость самого недорогого бензина (АИ-92) в регионе достигла 45 рублей за литр. За литр АИ-95 курганцам придется отдать в среднем 48 рублей. Ранее URA.RU писало о том, что дизельное топливо в Курганской области подорожало на 3,5% и его стоимость тогда составила почти 55 рублей. Такая цена в регионе была зафиксирована в октябре 2022 года.