27 ноября 2022
26 ноября 2022
25 ноября 2022

Стоимость дизельного топлива в Курганской области с начала года выросла на 3,5%

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд по АЗС со специалистами из лаборатории энергоэффективности. Курган, бензин, топливо, азс, пистолеты азс, заправка автомобиля
Цена на дизельное топливо в Курганской области выросла с начала года Фото:

Стоимость дизельного топлива на заправках Курганской области выросла с начала 2022 года более чем на три процента. Такие данные содержатся в исследовании РИА Рейтинг.

«Курганская область находится на 74-й строчке рейтинга регионов РФ по доступности дизельного топлива для населения. Цена дизельного топлива в октябре — 54,69 копеек. Изменение цены дизельного топлива с начала 2022 года в процентах — 3,5», — указано в исследовании. Согласно данным рейтинга, житель Курганской области сможет купить на среднемесячную зарплату 604 литра дизеля.

О резком подорожании дизельного топлива на курганских заправка, URA.RU писало ранее. В Свердловскстате сообщали, что один литр теперь стоит свыше 56 рублей (данные актуальны на начало ноября). Эта цифра была зафиксирована на фоне снижения спроса и роста цен на автомобили.

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Стоимость дизельного топлива на заправках Курганской области выросла с начала 2022 года более чем на три процента. Такие данные содержатся в исследовании РИА Рейтинг. «Курганская область находится на 74-й строчке рейтинга регионов РФ по доступности дизельного топлива для населения. Цена дизельного топлива в октябре — 54,69 копеек. Изменение цены дизельного топлива с начала 2022 года в процентах — 3,5», — указано в исследовании. Согласно данным рейтинга, житель Курганской области сможет купить на среднемесячную зарплату 604 литра дизеля. О резком подорожании дизельного топлива на курганских заправка, URA.RU писало ранее. В Свердловскстате сообщали, что один литр теперь стоит свыше 56 рублей (данные актуальны на начало ноября). Эта цифра была зафиксирована на фоне снижения спроса и роста цен на автомобили.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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