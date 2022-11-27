Стоимость дизельного топлива в Курганской области с начала года выросла на 3,5%

28 ноября 2022 в 03:57 Размер текста - 17 +

Цена на дизельное топливо в Курганской области выросла с начала года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Стоимость дизельного топлива на заправках Курганской области выросла с начала 2022 года более чем на три процента. Такие данные содержатся в исследовании РИА Рейтинг. «Курганская область находится на 74-й строчке рейтинга регионов РФ по доступности дизельного топлива для населения. Цена дизельного топлива в октябре — 54,69 копеек. Изменение цены дизельного топлива с начала 2022 года в процентах — 3,5», — указано в исследовании. Согласно данным рейтинга, житель Курганской области сможет купить на среднемесячную зарплату 604 литра дизеля. О резком подорожании дизельного топлива на курганских заправка, URA.RU писало ранее. В Свердловскстате сообщали, что один литр теперь стоит свыше 56 рублей (данные актуальны на начало ноября). Эта цифра была зафиксирована на фоне снижения спроса и роста цен на автомобили.

Стоимость дизельного топлива на заправках Курганской области выросла с начала 2022 года более чем на три процента. Такие данные содержатся в исследовании РИА Рейтинг. «Курганская область находится на 74-й строчке рейтинга регионов РФ по доступности дизельного топлива для населения. Цена дизельного топлива в октябре — 54,69 копеек. Изменение цены дизельного топлива с начала 2022 года в процентах — 3,5», — указано в исследовании. Согласно данным рейтинга, житель Курганской области сможет купить на среднемесячную зарплату 604 литра дизеля. О резком подорожании дизельного топлива на курганских заправка, URA.RU писало ранее. В Свердловскстате сообщали, что один литр теперь стоит свыше 56 рублей (данные актуальны на начало ноября). Эта цифра была зафиксирована на фоне снижения спроса и роста цен на автомобили.