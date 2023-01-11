Пермякам предлагают купить завод по цене «однушки» в спальном районе

В Чусовом (Пермский край) выставлен на продажу хлебобулочный завод. Стоимость предприятия — 3,2 млн рублей. Для сравнения — столько же в Перми стоит однокомнатная квартира в спальном районе на окраине.
«Мощность завода — до десяти тысяч булок хлеба в сутки. Кроме того, есть кондитерский и пельменные цеха», — сообщил URA.RU продавец.
По данным популярного сайта бесплатных объявлений, площадь предприятия составляет 970 квадратных метров. Имеется постоянная клиентская база, проведена специальная оценка условий труда. В стоимость входит вся недвижимость, в том числе гаражи, складские помещения и магазин. Также в собственность нового владельца перейдет земельный участок.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми действующий завод продают по цене «двушки» в новостройке. Стоимость предприятия — восемь миллионов рублей.
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