11 января 2023

Пермякам предлагают купить завод по цене «однушки» в спальном районе

В Пермском крае за 3,2 миллиона продается завод хлебобулочных изделий
© Служба новостей «URA.RU»
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«Сургутский хлебозавод» перед Пасхой. Сургут , сургутский хлебозавод, хлебохранилище
В сутки завод может выпекать до 10 тысяч хлебобулочных изделий Фото:

В Чусовом (Пермский край) выставлен на продажу хлебобулочный завод. Стоимость предприятия — 3,2 млн рублей. Для сравнения — столько же в Перми стоит однокомнатная квартира в спальном районе на окраине.

«Мощность завода — до десяти тысяч булок хлеба в сутки. Кроме того, есть кондитерский и пельменные цеха», — сообщил URA.RU продавец.

По данным популярного сайта бесплатных объявлений, площадь предприятия составляет 970 квадратных метров. Имеется постоянная клиентская база, проведена специальная оценка условий труда. В стоимость входит вся недвижимость, в том числе гаражи, складские помещения и магазин. Также в собственность нового владельца перейдет земельный участок.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми действующий завод продают по цене «двушки» в новостройке. Стоимость предприятия — восемь миллионов рублей.

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В Чусовом (Пермский край) выставлен на продажу хлебобулочный завод. Стоимость предприятия — 3,2 млн рублей. Для сравнения — столько же в Перми стоит однокомнатная квартира в спальном районе на окраине. «Мощность завода — до десяти тысяч булок хлеба в сутки. Кроме того, есть кондитерский и пельменные цеха», — сообщил URA.RU продавец. По данным популярного сайта бесплатных объявлений, площадь предприятия составляет 970 квадратных метров. Имеется постоянная клиентская база, проведена специальная оценка условий труда. В стоимость входит вся недвижимость, в том числе гаражи, складские помещения и магазин. Также в собственность нового владельца перейдет земельный участок. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми действующий завод продают по цене «двушки» в новостройке. Стоимость предприятия — восемь миллионов рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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