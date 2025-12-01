В Перми появится новое кафе морской кухни

Заведение будет работать по франшизе Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Перми готовится к открытию кафе «Мидийный дом». В основе меню заведения — блюда из морепродуктов. Информация о запуске нового проекта опубликована на сайте ресторана.

«„Мидийный дом“ — место, где открываются мидии. Скоро открытие в Перми», — сказано в сообщении.