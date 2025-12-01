В Перми появится новое кафе морской кухни
01 декабря 2025 в 10:35
Заведение будет работать по франшизе
Фото: Александр Мамаев © URA.RU
В Перми готовится к открытию кафе «Мидийный дом». В основе меню заведения — блюда из морепродуктов. Информация о запуске нового проекта опубликована на сайте ресторана.
«„Мидийный дом“ — место, где открываются мидии. Скоро открытие в Перми», — сказано в сообщении.
Точная дата запуска заведения не раскрывается. Известно, что кафе будет расположено в районе ТРК «Семья». Его открывают по франшизе. Кафе уже работают в 13 городах России.
