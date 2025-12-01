Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Природа

К началу зимы у пермяков на клумбах расцвели цветы. Фото

01 декабря 2025 в 10:41
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Начало зимы обернулось весной (архивное фото)

Начало зимы обернулось весной (архивное фото)

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Анютины глазки расцвели на участках некоторых пермяков. Аномально теплый ноябрь преподнес такой сюрприз одной из читательниц URA.RU.

«Картина прекрасная — снег и цветы. Снег, конечно, растаял позже. Но фото сделать я успела. Вот так начинается зима в Пермском крае», — рассказала читательница.

Ранее синоптики отмечали, что ноябрь 2025 года займет третье место среди самых теплых, уступив лишь ноябрям 2013 и 2008 годов. Первая неделя декабря также будет аномально теплой — на 8-9 градусов теплее климатической нормы.

Продолжение после рекламы
  • alt-text
  • alt-text
1/2

Цветы выглянули к декабрю

Фото: Читатель URA.RU

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал