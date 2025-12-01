К началу зимы у пермяков на клумбах расцвели цветы. Фото
Начало зимы обернулось весной (архивное фото)
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Анютины глазки расцвели на участках некоторых пермяков. Аномально теплый ноябрь преподнес такой сюрприз одной из читательниц URA.RU.
«Картина прекрасная — снег и цветы. Снег, конечно, растаял позже. Но фото сделать я успела. Вот так начинается зима в Пермском крае», — рассказала читательница.
Ранее синоптики отмечали, что ноябрь 2025 года займет третье место среди самых теплых, уступив лишь ноябрям 2013 и 2008 годов. Первая неделя декабря также будет аномально теплой — на 8-9 градусов теплее климатической нормы.
Цветы выглянули к декабрю
Фото: Читатель URA.RU
