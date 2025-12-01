Логотип РИА URA.RU
В Пермском крае объявлена тренировка по беспилотной опасности

РСЧС: утром в Пермском крае проходит тренировка по беспилотной опасности
01 декабря 2025 в 10:23
Мероприятия начались в 10:00

Фото: Роман Наумов © URA.RU

В Пермском крае в 10:00 1 декабря стартовала тренировка «Беспилотная опасность». Население просят сохранять спокойствие, так как мероприятие является плановым.

«Тренировка! „Беспилотная опасность“ условно объявлена на территории региона. Будьте внимательны и осторожны. Номер вызова экстренных служб — 112», — сказано в сообщениях, которые начали получат пермяки от РСЧС. 

30 ноября URA.RU сообщало о том, что после полудня в Прикамье вводили режим «Беспилотная опасность» для безопасности жителей. Около 18:00 его сняли. 

