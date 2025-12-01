В Пермском крае объявлена тренировка по беспилотной опасности
РСЧС: утром в Пермском крае проходит тренировка по беспилотной опасности
01 декабря 2025 в 10:23
Мероприятия начались в 10:00
В Пермском крае в 10:00 1 декабря стартовала тренировка «Беспилотная опасность». Население просят сохранять спокойствие, так как мероприятие является плановым.
«Тренировка! „Беспилотная опасность“ условно объявлена на территории региона. Будьте внимательны и осторожны. Номер вызова экстренных служб — 112», — сказано в сообщениях, которые начали получат пермяки от РСЧС.
