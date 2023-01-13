В Польше раскрыли страшную ложь о Зеленском

Mysl Polska: лозунги Украины о «борьбе за свободный мир» являются ложью
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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
Владимир Зеленский способствовал захвату церкви Московского Патриархата, отметили в издании Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Лозунги украинских властей, в том числе и президента Владимира Зеленского, о том, что Украина «борется за весь свободный мир», борясь с Россией, являются ложью. Об этом пишет польское издание Mysl Polska.

«Это (заявления украинских властей о „борьбе за мир“ — прим. URA.RU) явная пропагандистская ложь», — пишет издание. Журналисты задались вопросом о том, является ли запрет русского языка и уничтожения памятников российским деятелям, ставшим достоянием мировой культуры, также борьбой за свободу и демократию, о которой твердят украинские власти.

В доказательство двуличия украинской власти в издании вспомнили и действия Зеленского, который с декабря 2021 года под предлогом «за украинскую душу» способствовал насильственному захвату храма канонической украинской Православной Церкви Московского Патриархата. «Официальная Украина оправдывает подобные действия конфликтом с Россией», — заключили журналисты.

Ранее советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил о запуске Киевом информационной кампании против республики, сообщает RT. Он отмечал, что многочисленные ложные украинские telegram-каналы создают множество «вбросов».

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Лозунги украинских властей, в том числе и президента Владимира Зеленского, о том, что Украина «борется за весь свободный мир», борясь с Россией, являются ложью. Об этом пишет польское издание Mysl Polska. «Это (заявления украинских властей о „борьбе за мир“ — прим. URA.RU) явная пропагандистская ложь», — пишет издание. Журналисты задались вопросом о том, является ли запрет русского языка и уничтожения памятников российским деятелям, ставшим достоянием мировой культуры, также борьбой за свободу и демократию, о которой твердят украинские власти. В доказательство двуличия украинской власти в издании вспомнили и действия Зеленского, который с декабря 2021 года под предлогом «за украинскую душу» способствовал насильственному захвату храма канонической украинской Православной Церкви Московского Патриархата. «Официальная Украина оправдывает подобные действия конфликтом с Россией», — заключили журналисты. Ранее советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил о запуске Киевом информационной кампании против республики, сообщает RT. Он отмечал, что многочисленные ложные украинские telegram-каналы создают множество «вбросов».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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