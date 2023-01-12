12 января 2023

Депздрав ХМАО предложил отказаться от алкоголя в Старый Новый год

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Врачи предложили отказаться от выпивки в Старый Новый год Фото:

Департамент здравоохранения ХМАО посоветовал отказаться от спиртного и «тяжелой» пищи при праздновании Старого Нового года. Рекомендации главного внештатного специалиста по медицинской профилактике Алексея Молостова снизить нагрузку на организм опубликованы на сайте ведомства.

«В период новогодних праздников наш организм и так испытал на себе серьезную нагрузку от обилия вкусностей и алкогольных напитков, поэтому необходимо устроить себе разгрузочные дни — отказаться от жареной, тяжелой пищи, а также исключить алкоголь и больше двигаться», — считает Молостов.

По мнению специалиста, отказ от алкоголя, правильное питание и регулярная физическая нагрузка являются действенными средствами для профилактики многих заболеваний. «В их числе ожирение, диабет, нарушение работы сердечно-сосудистой системы», — добавил Молостов.

Ранее URA.RU писало о рекомендациях Роспотребнадзора ХМАО остаться дома на Рождество. По мнению специалистов, это поможет не заразиться ОРВИ и гриппом.

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Департамент здравоохранения ХМАО посоветовал отказаться от спиртного и «тяжелой» пищи при праздновании Старого Нового года. Рекомендации главного внештатного специалиста по медицинской профилактике Алексея Молостова снизить нагрузку на организм опубликованы на сайте ведомства. «В период новогодних праздников наш организм и так испытал на себе серьезную нагрузку от обилия вкусностей и алкогольных напитков, поэтому необходимо устроить себе разгрузочные дни — отказаться от жареной, тяжелой пищи, а также исключить алкоголь и больше двигаться», — считает Молостов. По мнению специалиста, отказ от алкоголя, правильное питание и регулярная физическая нагрузка являются действенными средствами для профилактики многих заболеваний. «В их числе ожирение, диабет, нарушение работы сердечно-сосудистой системы», — добавил Молостов. Ранее URA.RU писало о рекомендациях Роспотребнадзора ХМАО остаться дома на Рождество. По мнению специалистов, это поможет не заразиться ОРВИ и гриппом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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