Депздрав ХМАО предложил отказаться от алкоголя в Старый Новый год

13 января 2023 в 12:16 Размер текста - 17 +

Врачи предложили отказаться от выпивки в Старый Новый год Фото: Анна Майорова © URA.RU Департамент здравоохранения ХМАО посоветовал отказаться от спиртного и «тяжелой» пищи при праздновании Старого Нового года. Рекомендации главного внештатного специалиста по медицинской профилактике Алексея Молостова снизить нагрузку на организм опубликованы на сайте ведомства. «В период новогодних праздников наш организм и так испытал на себе серьезную нагрузку от обилия вкусностей и алкогольных напитков, поэтому необходимо устроить себе разгрузочные дни — отказаться от жареной, тяжелой пищи, а также исключить алкоголь и больше двигаться», — считает Молостов. По мнению специалиста, отказ от алкоголя, правильное питание и регулярная физическая нагрузка являются действенными средствами для профилактики многих заболеваний. «В их числе ожирение, диабет, нарушение работы сердечно-сосудистой системы», — добавил Молостов. Ранее URA.RU писало о рекомендациях Роспотребнадзора ХМАО остаться дома на Рождество. По мнению специалистов, это поможет не заразиться ОРВИ и гриппом.

Департамент здравоохранения ХМАО посоветовал отказаться от спиртного и «тяжелой» пищи при праздновании Старого Нового года. Рекомендации главного внештатного специалиста по медицинской профилактике Алексея Молостова снизить нагрузку на организм опубликованы на сайте ведомства. «В период новогодних праздников наш организм и так испытал на себе серьезную нагрузку от обилия вкусностей и алкогольных напитков, поэтому необходимо устроить себе разгрузочные дни — отказаться от жареной, тяжелой пищи, а также исключить алкоголь и больше двигаться», — считает Молостов. По мнению специалиста, отказ от алкоголя, правильное питание и регулярная физическая нагрузка являются действенными средствами для профилактики многих заболеваний. «В их числе ожирение, диабет, нарушение работы сердечно-сосудистой системы», — добавил Молостов. Ранее URA.RU писало о рекомендациях Роспотребнадзора ХМАО остаться дома на Рождество. По мнению специалистов, это поможет не заразиться ОРВИ и гриппом.