Прогуливавшие школу жители ЯНАО зарабатывают больше отличников

Жители ЯНАО, которые хоть иногда прогуливали учебу, зарабатывают больше. Об этом URA.RU сообщили аналитики компании SuperJob.
«Нынешняя молодежь до 24 лет пропускала уроки без уважительной причины в целом реже, чем те, кому сейчас за 45 лет. Среди жителей ЯНАО с зарплатой от 80 тысяч рублей бывших школьных прогульщиков больше, чем среди тех, чей заработок ниже», — сообщили в компании.
Отмечается, что школьные прогульщики нередко добиваются поставленных целей за счет правильно расставленных приоритетов. 49% опрошенных ямальцев признались, что хоть раз прогуливали уроки. 11% главных бухгалтеров часто пропускали занятие без веских на то причин, 28% — периодически. Среди руководителей таковых 9 и 47% соответственно. Больше всего прогуливали учебу системные администраторы — 17%.
Ранее сообщалось, что 30% жителей ЯНАО считают себя суеверными. При этом наиболее суеверные люди — среди медсестер и продавцов.
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