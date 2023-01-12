Прогуливавшие школу жители ЯНАО зарабатывают больше отличников

Зарплата у бывших прогульщиков в ЯНАО больше, чем у отличников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители ЯНАО, которые хоть иногда прогуливали учебу, зарабатывают больше. Об этом URA.RU сообщили аналитики компании SuperJob.

«Нынешняя молодежь до 24 лет пропускала уроки без уважительной причины в целом реже, чем те, кому сейчас за 45 лет. Среди жителей ЯНАО с зарплатой от 80 тысяч рублей бывших школьных прогульщиков больше, чем среди тех, чей заработок ниже», — сообщили в компании.

Отмечается, что школьные прогульщики нередко добиваются поставленных целей за счет правильно расставленных приоритетов. 49% опрошенных ямальцев признались, что хоть раз прогуливали уроки. 11% главных бухгалтеров часто пропускали занятие без веских на то причин, 28% — периодически. Среди руководителей таковых 9 и 47% соответственно. Больше всего прогуливали учебу системные администраторы — 17%.

Ранее сообщалось, что 30% жителей ЯНАО считают себя суеверными. При этом наиболее суеверные люди — среди медсестер и продавцов.