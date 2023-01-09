09 января 2023
08 января 2023

Треть жителей ЯНАО считают себя суеверными

© Служба новостей «URA.RU»
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Съемки нового фильма Алексея Федорченко
В ЯНАО суеверными себя считают 30% жителей Фото:

В ЯНАО суеверными себя считают треть жителей округа, при этом чаще всего — женщины. Об этом URA.RU сообщили аналитики компании SuperJob.

«Суеверными людьми считают себя 30% жителей ЯНАО, 46% отрицают наличие такого качества. Женщины более суеверны, чем мужчины (34% против 25%)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что наиболее суеверные люди среди медсестер — 44%, продавцы — 37%, работники в сфере туризма — 34%. Менее суеверны врачи, менеджеры, водители, разнорабочие, программисты.

Ранее сообщалось, что более 60% жителей Ямала не доверяют рекламе. При этом женщины доверяют рекламе со звездами чаще мужчин.

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В ЯНАО суеверными себя считают треть жителей округа, при этом чаще всего — женщины. Об этом URA.RU сообщили аналитики компании SuperJob. «Суеверными людьми считают себя 30% жителей ЯНАО, 46% отрицают наличие такого качества. Женщины более суеверны, чем мужчины (34% против 25%)», — говорится в сообщении. Отмечается, что наиболее суеверные люди среди медсестер — 44%, продавцы — 37%, работники в сфере туризма — 34%. Менее суеверны врачи, менеджеры, водители, разнорабочие, программисты. Ранее сообщалось, что более 60% жителей Ямала не доверяют рекламе. При этом женщины доверяют рекламе со звездами чаще мужчин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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