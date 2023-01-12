12 января 2023

Челябинскую область на выходных накроют метели

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Снежный буран и непогода. Челябинск, холод, зима, буран, непогода, метель, шторм, ураган, климат, вьюга, ветер, мороз
Ухудшение погоды в Челябинской области ожидается с вечера 13 января Фото:

Штормовой ветер и снежные заносы ожидаются в Челябинской области с 13 по 15 января. Об этом сообщили URA.RU в министерстве дорожного хозяйства региона.

«В Челябинской области с 20:00 пятницы, 13 января, и до 20:00 воскресенья, 5 января, погодные условия продолжают оставаться неблагоприятными. Сила ветра будет достигать 18-20 метров в секунду, метели будут способствовать образованию снежных заносов на дорогах», — пояснили в ведомстве.

Там также добавили, что подрядчики усилят работу по очистке от снега трасс и обочин. Патрулирование дорог будет вестись круглосуточно.

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Штормовой ветер и снежные заносы ожидаются в Челябинской области с 13 по 15 января. Об этом сообщили URA.RU в министерстве дорожного хозяйства региона. «В Челябинской области с 20:00 пятницы, 13 января, и до 20:00 воскресенья, 5 января, погодные условия продолжают оставаться неблагоприятными. Сила ветра будет достигать 18-20 метров в секунду, метели будут способствовать образованию снежных заносов на дорогах», — пояснили в ведомстве. Там также добавили, что подрядчики усилят работу по очистке от снега трасс и обочин. Патрулирование дорог будет вестись круглосуточно.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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