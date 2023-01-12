Челябинскую область на выходных накроют метели

Ухудшение погоды в Челябинской области ожидается с вечера 13 января Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Штормовой ветер и снежные заносы ожидаются в Челябинской области с 13 по 15 января. Об этом сообщили URA.RU в министерстве дорожного хозяйства региона.

«В Челябинской области с 20:00 пятницы, 13 января, и до 20:00 воскресенья, 5 января, погодные условия продолжают оставаться неблагоприятными. Сила ветра будет достигать 18-20 метров в секунду, метели будут способствовать образованию снежных заносов на дорогах», — пояснили в ведомстве.

Там также добавили, что подрядчики усилят работу по очистке от снега трасс и обочин. Патрулирование дорог будет вестись круглосуточно.