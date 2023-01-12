В Перми простились с гвардейцем-десантником, погибшим в зоне СВО. Фото, видео

13 января 2023 в 16:10 Размер текста - 17 +

Прощание с погибшим состоялось в пермском Доме офицеров Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В пермском Доме офицеров простились с десантником Вадимом Рожковым, погибшим в ходе проведения спецоперации. Военнослужащий 237-го гвардейского десантно-штурмового полка Псковской дивизии ВДВ был старшим наводчиком самоходной артиллерийской установки. Проводить воина в последний путь пришли его близкие и друзья, боевые товарищи, представители ветеранских и общественных организаций, передает корреспондент URA.RU. «К сожалению, еще один наш боевой товарищ погиб, защищая теперь южные рубежи нашей Родины, наших собратьев в Донбассе, Луганске, Харькове. Вечная память герою. Пока он в нашей памяти, он для нас будет жить», — сказал на церемонии прощания один из представителей «Боевого братства». Вадим Рожков погиб 2 января. За проявленное в ходе выполнения боевых задач мужество военнослужащий награжден орденом Мужества посмертно. С 24 февраля 2022 года на территории Украины проводится специальная военная операция, направленная на денацификацию и демилитаризацию этой страны. Ее главная цель, заявил президент России Владимир Путин, защита мирных жителей Донецкой и Луганской республик от агрессии со стороны киевского режима. В церемонии прощания приняли участие ветераны-десантники Фото: Сергей Русанов © URA.RU Вадим Рожков погиб 2 января, выполняя воинский долг Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пермяк награжден орденом Мужества Фото: Сергей Русанов © URA.RU Погибшего десантника проводили со всеми воинскими почестями Фото: Сергей Русанов © URA.RU Церемония прощания продолжилась на Северном кладбище Перми Фото: Сергей Русанов © URA.RU Погибшего пермяка похоронили в воинском квартале Северного кладбища Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В пермском Доме офицеров простились с десантником Вадимом Рожковым, погибшим в ходе проведения спецоперации. Военнослужащий 237-го гвардейского десантно-штурмового полка Псковской дивизии ВДВ был старшим наводчиком самоходной артиллерийской установки. Проводить воина в последний путь пришли его близкие и друзья, боевые товарищи, представители ветеранских и общественных организаций, передает корреспондент URA.RU. «К сожалению, еще один наш боевой товарищ погиб, защищая теперь южные рубежи нашей Родины, наших собратьев в Донбассе, Луганске, Харькове. Вечная память герою. Пока он в нашей памяти, он для нас будет жить», — сказал на церемонии прощания один из представителей «Боевого братства». Вадим Рожков погиб 2 января. За проявленное в ходе выполнения боевых задач мужество военнослужащий награжден орденом Мужества посмертно. С 24 февраля 2022 года на территории Украины проводится специальная военная операция, направленная на денацификацию и демилитаризацию этой страны. Ее главная цель, заявил президент России Владимир Путин, защита мирных жителей Донецкой и Луганской республик от агрессии со стороны киевского режима.