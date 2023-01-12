В пермском Доме офицеров простились с десантником Вадимом Рожковым, погибшим в ходе проведения спецоперации. Военнослужащий 237-го гвардейского десантно-штурмового полка Псковской дивизии ВДВ был старшим наводчиком самоходной артиллерийской установки. Проводить воина в последний путь пришли его близкие и друзья, боевые товарищи, представители ветеранских и общественных организаций, передает корреспондент URA.RU.
«К сожалению, еще один наш боевой товарищ погиб, защищая теперь южные рубежи нашей Родины, наших собратьев в Донбассе, Луганске, Харькове. Вечная память герою. Пока он в нашей памяти, он для нас будет жить», — сказал на церемонии прощания один из представителей «Боевого братства».
Вадим Рожков погиб 2 января. За проявленное в ходе выполнения боевых задач мужество военнослужащий награжден орденом Мужества посмертно.
С 24 февраля 2022 года на территории Украины проводится специальная военная операция, направленная на денацификацию и демилитаризацию этой страны. Ее главная цель, заявил президент России Владимир Путин, защита мирных жителей Донецкой и Луганской республик от агрессии со стороны киевского режима.
В церемонии прощания приняли участие ветераны-десантники
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В пермском Доме офицеров простились с десантником Вадимом Рожковым, погибшим в ходе проведения спецоперации. Военнослужащий 237-го гвардейского десантно-штурмового полка Псковской дивизии ВДВ был старшим наводчиком самоходной артиллерийской установки. Проводить воина в последний путь пришли его близкие и друзья, боевые товарищи, представители ветеранских и общественных организаций, передает корреспондент URA.RU. «К сожалению, еще один наш боевой товарищ погиб, защищая теперь южные рубежи нашей Родины, наших собратьев в Донбассе, Луганске, Харькове. Вечная память герою. Пока он в нашей памяти, он для нас будет жить», — сказал на церемонии прощания один из представителей «Боевого братства». Вадим Рожков погиб 2 января. За проявленное в ходе выполнения боевых задач мужество военнослужащий награжден орденом Мужества посмертно. С 24 февраля 2022 года на территории Украины проводится специальная военная операция, направленная на денацификацию и демилитаризацию этой страны. Ее главная цель, заявил президент России Владимир Путин, защита мирных жителей Донецкой и Луганской республик от агрессии со стороны киевского режима.