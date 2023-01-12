В ХМАО поймали ревнивца, зарезавшего бывшую жену и ее сожителя

13 января 2023 в 17:34 Размер текста - 17 +

Ревнивый муж убил бывшую жену, ее сожителя и пытался зарезать свидетеля (фото из архива) Фото: Илья Московец © URA.RU В поселке Пойковском в ХМАО поймали мужчину, который зарезал экс-супругу, ее сожителя и пытался убить свидетеля убийства. В пресс-службе СУ СКР по ХМАО корреспонденту URA.RU сообщили, что обвиняемый заключен под стражу. «По версии следствия, 10 января 2023 года обвиняемый из чувства ревности нанес несколько ударов в область туловища и головы бывшей супруге и ее сожителю кухонным ножом. Далее, в ответ на попытку хозяина квартиры пресечь противоправные действия, обвиняемый нанес ему удар ножом в область грудной клетки, однако в связи со своевременным оказанием мужчине медицинской помощи тот остался жив. По ходатайству следователя обвиняемый заключен под стражу», — прокомментировали в пресс-службе. В ведомстве добавили, что мужчина был пьян. Вооружившись ножом, он дождался, когда супруга и ее сожитель покинут дом, где находились в гостях у знакомых, и напал на своих жертв. «По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — добавили в ведомстве.

В поселке Пойковском в ХМАО поймали мужчину, который зарезал экс-супругу, ее сожителя и пытался убить свидетеля убийства. В пресс-службе СУ СКР по ХМАО корреспонденту URA.RU сообщили, что обвиняемый заключен под стражу. «По версии следствия, 10 января 2023 года обвиняемый из чувства ревности нанес несколько ударов в область туловища и головы бывшей супруге и ее сожителю кухонным ножом. Далее, в ответ на попытку хозяина квартиры пресечь противоправные действия, обвиняемый нанес ему удар ножом в область грудной клетки, однако в связи со своевременным оказанием мужчине медицинской помощи тот остался жив. По ходатайству следователя обвиняемый заключен под стражу», — прокомментировали в пресс-службе. В ведомстве добавили, что мужчина был пьян. Вооружившись ножом, он дождался, когда супруга и ее сожитель покинут дом, где находились в гостях у знакомых, и напал на своих жертв. «По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — добавили в ведомстве.