12 января 2023

Соратница губернатора Шумкова собирается в школу для топ-чиновников

© Служба новостей «URA.RU»
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Церемония вручения наград от Совета Федерации. Курган, куташи оксана
Заместитель курганского губернатора Оксана Куташи будет учиться в мастерской управлениче Фото:

Заместитель губернатора Курганской области — руководитель аппарата главы региона Оксана Куташи собирается на учебу в подмосковную мастерскую управления «Сенеж». Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к региональным властям. В образовательном центре совершенствуют свои навыки топ-чиновники и руководители крупных компаний.

«Оксана Куташи, которая отвечает в курганском правительстве за внутреннюю политику, готовится поехать на обучение в „Сенеж“. Учеба запланирована на февраль», — рассказал один из источников. Другой инсайдер из политического окружения добавил, что, кроме обучения, вице-губернаторы российских регионов должны получить установки по поводу президентских выборов. «Ранее в мастерской управления по поводу новых избирательных кампаний собирали ответственных за работу со СМИ», — отметил он.

В департамент информационной и внутренней политики Курганской области направлен редакционный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию с поездкой замгубернатора в «Сенеж». На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что за обучение сотрудников правительства и подведомственных ему учреждений отвечает структура, которую возглавляет Куташи. Кроме этого, чиновница контролирует испытания госслужащих.

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Заместитель губернатора Курганской области — руководитель аппарата главы региона Оксана Куташи собирается на учебу в подмосковную мастерскую управления «Сенеж». Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к региональным властям. В образовательном центре совершенствуют свои навыки топ-чиновники и руководители крупных компаний. «Оксана Куташи, которая отвечает в курганском правительстве за внутреннюю политику, готовится поехать на обучение в „Сенеж“. Учеба запланирована на февраль», — рассказал один из источников. Другой инсайдер из политического окружения добавил, что, кроме обучения, вице-губернаторы российских регионов должны получить установки по поводу президентских выборов. «Ранее в мастерской управления по поводу новых избирательных кампаний собирали ответственных за работу со СМИ», — отметил он. В департамент информационной и внутренней политики Курганской области направлен редакционный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию с поездкой замгубернатора в «Сенеж». На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что за обучение сотрудников правительства и подведомственных ему учреждений отвечает структура, которую возглавляет Куташи. Кроме этого, чиновница контролирует испытания госслужащих.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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