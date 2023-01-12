Соратница губернатора Шумкова собирается в школу для топ-чиновников

Заместитель курганского губернатора Оксана Куташи будет учиться в мастерской управлениче Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Заместитель губернатора Курганской области — руководитель аппарата главы региона Оксана Куташи собирается на учебу в подмосковную мастерскую управления «Сенеж». Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к региональным властям. В образовательном центре совершенствуют свои навыки топ-чиновники и руководители крупных компаний.

«Оксана Куташи, которая отвечает в курганском правительстве за внутреннюю политику, готовится поехать на обучение в „Сенеж“. Учеба запланирована на февраль», — рассказал один из источников. Другой инсайдер из политического окружения добавил, что, кроме обучения, вице-губернаторы российских регионов должны получить установки по поводу президентских выборов. «Ранее в мастерской управления по поводу новых избирательных кампаний собирали ответственных за работу со СМИ», — отметил он.

В департамент информационной и внутренней политики Курганской области направлен редакционный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию с поездкой замгубернатора в «Сенеж». На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что за обучение сотрудников правительства и подведомственных ему учреждений отвечает структура, которую возглавляет Куташи. Кроме этого, чиновница контролирует испытания госслужащих.