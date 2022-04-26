Аппарат, который возглавляет Оксана Куташи, отвечает за обучение чиновников (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области чиновники участвуют в тренинге «Управленческий минимум», который организовали специалисты аппарата губернатора Курганской области, возглавляемого Оксаной Куташи. Информация о тренинге была размещена 26 апреля на сайте областного правительства.

«В течение двух дней, 26 и 27 апреля, „Лидеры России“ познакомят руководителей с новыми принципами постановки задач и мотивации сотрудников, с передовой системой контроля исполнения поручений. <…> Основная цель тренинга — повысить профессиональный уровень управленческой команды региона», — объяснили в правительстве.

Чиновников обучают финалисты всероссийского конкурса «Лидеры России» Эльдар Алеев и Павел Ершов и представитель президентской платформы «Россия — страна возможностей» Юлия Гребеникова. «От качества управленческих решений руководителей органов власти зависит развитие Курганской области. <…> Аппарат губернатора Курганской области постоянно проводит повышение квалификации управленцев», — объяснила Куташи.

В начале 2021 года Владислав Кузнецов, который тогда был вице-губернатором, провел семинар, посвященный теме бизнеса, для сотрудников ведомств Кургана и области. Через несколько месяцев сотрудников мэрии Кургана научили быстрее и качественнее отвечать на жалобы.

В обучении участвуют руководители областных управлений и других учреждений Фото: пресс-служба правительства Курганской области

Тренинг проводят финалисты всероссийского конкурса «Лидеры России» Эльдар Алеев и Павел Ершов Фото: пресс-служба правительства Курганской области