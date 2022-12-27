27 декабря 2022

Соратница Шумкова будет контролировать испытания чиновников

© Служба новостей «URA.RU»
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Церемония вручения наград от Совета Федерации. Курган, куташи оксана
Замгубернатора Оксана Куташи будет контролировать выполнение важного постановления Фото:

Заместитель губернатора Курганской области Вадима Шумкова — руководитель аппарата главы региона Оксана Куташи будет контролировать порядок прохождения испытаний госслужащих по установленной методике. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Утвердить единую методику прохождения испытания на государственной гражданской службе Курганской области в исполнительных органах. <…> Контроль за выполнением постановления возложить на замгубернатора — руководителя аппарата губернатора Курганской области», — указано в опубликованном документе. Данный порядок направлен на повышение эффективности профессионализма сотрудников.

Цель испытаний — проверить чиновников на соответствие занимаемой должности, оценить их знания и умения. По их результатам руководитель гражданского служащего готовит отзыв и передает его в отдел кадров. Если чиновник успешно прошел испытания, то его могут направить на дополнительные курсы по профессиональному развитию. Если он не справился с проверкой, то в отзыве должны указать причины, почему это произошло.

Ранее URA.RU писало, что в курганском правительстве определили приоритетные направления обучения чиновников в 2023 году. К ним относятся сферы противодействия коррупции и терроризма, реализации национальной политики, закупок, повышения личной эффективности чиновников. За обучение сотрудников правительства и подведомственных ему учреждений отвечает структура, которую возглавляет Куташи.

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Заместитель губернатора Курганской области Вадима Шумкова — руководитель аппарата главы региона Оксана Куташи будет контролировать порядок прохождения испытаний госслужащих по установленной методике. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. «Утвердить единую методику прохождения испытания на государственной гражданской службе Курганской области в исполнительных органах. <…> Контроль за выполнением постановления возложить на замгубернатора — руководителя аппарата губернатора Курганской области», — указано в опубликованном документе. Данный порядок направлен на повышение эффективности профессионализма сотрудников. Цель испытаний — проверить чиновников на соответствие занимаемой должности, оценить их знания и умения. По их результатам руководитель гражданского служащего готовит отзыв и передает его в отдел кадров. Если чиновник успешно прошел испытания, то его могут направить на дополнительные курсы по профессиональному развитию. Если он не справился с проверкой, то в отзыве должны указать причины, почему это произошло. Ранее URA.RU писало, что в курганском правительстве определили приоритетные направления обучения чиновников в 2023 году. К ним относятся сферы противодействия коррупции и терроризма, реализации национальной политики, закупок, повышения личной эффективности чиновников. За обучение сотрудников правительства и подведомственных ему учреждений отвечает структура, которую возглавляет Куташи.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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