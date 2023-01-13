RT: более сотни бывших заключенных вернулись с фронта домой

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Отправка мобилизованных. Тюмень , отправка мобилизованных, проводы мобилизованных
Бывшие заключенные, принимавшие участие в СВО в рядах ЧВК «Вагнер», были помилованы до отправки на фронт Фото:

Более сотни бывших российских заключенных вернулись из зоны СВО после службы в ЧВК «Вагнер». Об этом сообщает RT.

«Через две недели обратно поеду. Замечательная работа: нашел себя, семью, друзей, товарищей», — рассказал изданию один из бойцов ЧВК. Он также признался, что ему снятся окопы. Мужчина заявил, что вернется на фронт.

Бывшие заключенные, ставшие бойцами ЧВК «Вагнер», одними из первых приняли участие в боях в защиту Донбасса. Также они штурмовали Углегорскую ТЭС и поселки под Бахмутом (Артемовском).

Ранее в Совете по правам человека рассказали, что заключенные, участвовавшие в СВО в рядах ЧВК «Вагнер», были помилованы еще до отправки на фронт. Эта информация не разглашалась, потому что была государственной тайной. Основатель ЧВК Евгений Пригожин обратился к первым вернувшимся с фронта бывшим осужденным, заявив, что жизнь подарила им шанс исправиться, защищая Родину.

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Более сотни бывших российских заключенных вернулись из зоны СВО после службы в ЧВК «Вагнер». Об этом сообщает RT. «Через две недели обратно поеду. Замечательная работа: нашел себя, семью, друзей, товарищей», — рассказал изданию один из бойцов ЧВК. Он также признался, что ему снятся окопы. Мужчина заявил, что вернется на фронт. Бывшие заключенные, ставшие бойцами ЧВК «Вагнер», одними из первых приняли участие в боях в защиту Донбасса. Также они штурмовали Углегорскую ТЭС и поселки под Бахмутом (Артемовском). Ранее в Совете по правам человека рассказали, что заключенные, участвовавшие в СВО в рядах ЧВК «Вагнер», были помилованы еще до отправки на фронт. Эта информация не разглашалась, потому что была государственной тайной. Основатель ЧВК Евгений Пригожин обратился к первым вернувшимся с фронта бывшим осужденным, заявив, что жизнь подарила им шанс исправиться, защищая Родину.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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