RT: более сотни бывших заключенных вернулись с фронта домой

Более сотни бывших российских заключенных вернулись из зоны СВО после службы в ЧВК «Вагнер». Об этом сообщает RT.
«Через две недели обратно поеду. Замечательная работа: нашел себя, семью, друзей, товарищей», — рассказал изданию один из бойцов ЧВК. Он также признался, что ему снятся окопы. Мужчина заявил, что вернется на фронт.
Бывшие заключенные, ставшие бойцами ЧВК «Вагнер», одними из первых приняли участие в боях в защиту Донбасса. Также они штурмовали Углегорскую ТЭС и поселки под Бахмутом (Артемовском).
Ранее в Совете по правам человека рассказали, что заключенные, участвовавшие в СВО в рядах ЧВК «Вагнер», были помилованы еще до отправки на фронт. Эта информация не разглашалась, потому что была государственной тайной. Основатель ЧВК Евгений Пригожин обратился к первым вернувшимся с фронта бывшим осужденным, заявив, что жизнь подарила им шанс исправиться, защищая Родину.
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Более сотни бывших российских заключенных вернулись из зоны СВО после службы в ЧВК «Вагнер». Об этом сообщает RT. «Через две недели обратно поеду. Замечательная работа: нашел себя, семью, друзей, товарищей», — рассказал изданию один из бойцов ЧВК. Он также признался, что ему снятся окопы. Мужчина заявил, что вернется на фронт. Бывшие заключенные, ставшие бойцами ЧВК «Вагнер», одними из первых приняли участие в боях в защиту Донбасса. Также они штурмовали Углегорскую ТЭС и поселки под Бахмутом (Артемовском). Ранее в Совете по правам человека рассказали, что заключенные, участвовавшие в СВО в рядах ЧВК «Вагнер», были помилованы еще до отправки на фронт. Эта информация не разглашалась, потому что была государственной тайной. Основатель ЧВК Евгений Пригожин обратился к первым вернувшимся с фронта бывшим осужденным, заявив, что жизнь подарила им шанс исправиться, защищая Родину.