RT: более сотни бывших заключенных вернулись с фронта домой 13 января 2023 в 20:58 Размер текста - 17 + Бывшие заключенные, принимавшие участие в СВО в рядах ЧВК «Вагнер», были помилованы до отправки на фронт Фото: Денис Моргунов © URA.RU Более сотни бывших российских заключенных вернулись из зоны СВО после службы в ЧВК «Вагнер». Об этом сообщает RT. «Через две недели обратно поеду. Замечательная работа: нашел себя, семью, друзей, товарищей», — рассказал изданию один из бойцов ЧВК. Он также признался, что ему снятся окопы. Мужчина заявил, что вернется на фронт. Бывшие заключенные, ставшие бойцами ЧВК «Вагнер», одними из первых приняли участие в боях в защиту Донбасса. Также они штурмовали Углегорскую ТЭС и поселки под Бахмутом (Артемовском). Ранее в Совете по правам человека рассказали, что заключенные, участвовавшие в СВО в рядах ЧВК «Вагнер», были помилованы еще до отправки на фронт. Эта информация не разглашалась, потому что была государственной тайной. Основатель ЧВК Евгений Пригожин обратился к первым вернувшимся с фронта бывшим осужденным, заявив, что жизнь подарила им шанс исправиться, защищая Родину. Более сотни бывших российских заключенных вернулись из зоны СВО после службы в ЧВК «Вагнер». Об этом сообщает RT. «Через две недели обратно поеду. Замечательная работа: нашел себя, семью, друзей, товарищей», — рассказал изданию один из бойцов ЧВК. Он также признался, что ему снятся окопы. Мужчина заявил, что вернется на фронт. Бывшие заключенные, ставшие бойцами ЧВК «Вагнер», одними из первых приняли участие в боях в защиту Донбасса. Также они штурмовали Углегорскую ТЭС и поселки под Бахмутом (Артемовском). Ранее в Совете по правам человека рассказали, что заключенные, участвовавшие в СВО в рядах ЧВК «Вагнер», были помилованы еще до отправки на фронт. Эта информация не разглашалась, потому что была государственной тайной. Основатель ЧВК Евгений Пригожин обратился к первым вернувшимся с фронта бывшим осужденным, заявив, что жизнь подарила им шанс исправиться, защищая Родину. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям