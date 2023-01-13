Депутат, анонсировавший военные сборы для неслуживших россиян, раскрыл сроки их проведения

Депутат Госдумы Соболев: неслуживших нужно обучать полгода для получения специальности

13 января 2023 в 22:30 Размер текста - 17 +

Неслуживших мужчин могут обучить по ускоренному курсу, сказал Виктор Соболев Фото: Денис Моргунов © URA.RU На обучение неслуживших россиян старше 30 лет военно-учетной специальности потребуется полгода. Об этом URA.RU заявил член комитета Государственной думы России по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев, отметив, что он будет вносить данную инициативу на рассмотрение в нижнюю палату парламента. «У нас много таких людей, которым уже 30 лет, а они не служили в армии, специальности не имеют. Где-то они уклонялись, где-то отмазывались. Но при необходимости они же будут востребованы, если против нас будет серьезный противник. Поэтому эти люди, безусловно, должны получить специальность. Я, конечно, буду отстаивать это мнение и на комитете по обороне, и в Госдуме, и на любом уровне. Их нужно научить хотя бы в течение шести месяцев той специальности, по которой они будут служить», — сказал Виктор Соболев. По его словам, срок обучения может быть снижен при необходимости. «Нельзя все на мальчишек 18-летних сложить. Но сначала нужно создать базу для этих сборов. Дай бог нам справиться в течение этого года. Чтобы те люди, которые не служили, могли быть призваны на сборы на месяц, может, два. Лучше всего в течение шести месяцев. Но если такой возможности уже не будет, нужно провести с ними определенный круг занятий по ускоренной программе и обучить их какой-то военно-учетной специальности», — объяснил депутат. Ранее он заявлял, что после увеличения призывного возраста в России не служивших россиян ждет привлечение к военным сборам. Это коснется резервистов и запасников. При этом глава комитета по обороне Андрей Картаполов счел исполнение этой инициативы невозможным. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На обучение неслуживших россиян старше 30 лет военно-учетной специальности потребуется полгода. Об этом URA.RU заявил член комитета Государственной думы России по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев, отметив, что он будет вносить данную инициативу на рассмотрение в нижнюю палату парламента. «У нас много таких людей, которым уже 30 лет, а они не служили в армии, специальности не имеют. Где-то они уклонялись, где-то отмазывались. Но при необходимости они же будут востребованы, если против нас будет серьезный противник. Поэтому эти люди, безусловно, должны получить специальность. Я, конечно, буду отстаивать это мнение и на комитете по обороне, и в Госдуме, и на любом уровне. Их нужно научить хотя бы в течение шести месяцев той специальности, по которой они будут служить», — сказал Виктор Соболев. По его словам, срок обучения может быть снижен при необходимости. «Нельзя все на мальчишек 18-летних сложить. Но сначала нужно создать базу для этих сборов. Дай бог нам справиться в течение этого года. Чтобы те люди, которые не служили, могли быть призваны на сборы на месяц, может, два. Лучше всего в течение шести месяцев. Но если такой возможности уже не будет, нужно провести с ними определенный круг занятий по ускоренной программе и обучить их какой-то военно-учетной специальности», — объяснил депутат. Ранее он заявлял, что после увеличения призывного возраста в России не служивших россиян ждет привлечение к военным сборам. Это коснется резервистов и запасников. При этом глава комитета по обороне Андрей Картаполов счел исполнение этой инициативы невозможным.