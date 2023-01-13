В Госдуме анонсировали военные сборы для не служивших россиян старше 30 лет

Не служивших россиян старше 30 лет и находящихся в запасе ждет привлечение к военным сборам после принятия закона об изменении возраста для призыва в армию. Об этом URA.RU заявил член комитета Государственной думы России по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев.
«Тех, кто выше 30 лет, будут привлекаться на сборы, чтобы получить военно-учетную специальность и не быть пушечным мясом. Для этого нужно очень многое сделать, в том числе у нас должен быть обученный мобилизационный резерв», — пояснил Соболев в разговоре с URA.RU.
Для запасников и резервистов также необходимо проводить сборы, уточнил депутат. «Для тех, кто в запасе или резерве, но не имеет никакой военной специальности, будут проводить военные сборы», — добавил Соболев.
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Не служивших россиян старше 30 лет и находящихся в запасе ждет привлечение к военным сборам после принятия закона об изменении возраста для призыва в армию. Об этом URA.RU заявил член комитета Государственной думы России по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев. «Тех, кто выше 30 лет, будут привлекаться на сборы, чтобы получить военно-учетную специальность и не быть пушечным мясом. Для этого нужно очень многое сделать, в том числе у нас должен быть обученный мобилизационный резерв», — пояснил Соболев в разговоре с URA.RU. Для запасников и резервистов также необходимо проводить сборы, уточнил депутат. «Для тех, кто в запасе или резерве, но не имеет никакой военной специальности, будут проводить военные сборы», — добавил Соболев. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил изменить возраст для призыва на срочную службу. По его инициативе в армию будут отправлять россиян от 21 года до 30 лет (ранее было 18-27 лет). Глава РФ Владимир Путин поддержал предложение. Новая система может быть применена уже весной 2023 года. Однако в эту кампанию возраст для призыва будет от 18 до 30 лет. Таким образом, как пояснил Соболев URA.RU, не служивших до 27 лет ждет призыв, если им еще не исполнилось 30.