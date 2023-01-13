13 января 2023

Свердловский мэр лично наградил школьников, победивших на олимпиаде

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Школа. Москва, школьник, урок, экзамен, учебник, ученик, урок в школе, школа, школьники
Глава Серова наградил школьников, прошедших в следующий этап всероссийской олимпиады Фото:

Глава Серовского городского округа Василий Сизиков наградил победителей муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 2022-2023 учебного года. Об этом он сообщил на своей странице «Вконтакте».

«В Центре детского творчества наградил 91 победителя муниципального этапа школьной олимпиады. Из них 18 мальчишек и девчонок, признанных лучшими, будут отстаивать честь школы и нашего города на следующем этапе олимпиады», — рассказал Сизиков.

Глава городского округа поблагодарил родителей и педагогов за помощь в раскрытии талантов школьников. «Детям желаю покорять новые вершины знаний и никогда не останавливаться перед преградами!», — добавил Сизиков.

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Глава Серовского городского округа Василий Сизиков наградил победителей муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 2022-2023 учебного года. Об этом он сообщил на своей странице «Вконтакте». «В Центре детского творчества наградил 91 победителя муниципального этапа школьной олимпиады. Из них 18 мальчишек и девчонок, признанных лучшими, будут отстаивать честь школы и нашего города на следующем этапе олимпиады», — рассказал Сизиков. Глава городского округа поблагодарил родителей и педагогов за помощь в раскрытии талантов школьников. «Детям желаю покорять новые вершины знаний и никогда не останавливаться перед преградами!», — добавил Сизиков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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