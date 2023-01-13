Свердловский мэр лично наградил школьников, победивших на олимпиаде

Глава Серовского городского округа Василий Сизиков наградил победителей муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 2022-2023 учебного года. Об этом он сообщил на своей странице «Вконтакте».
«В Центре детского творчества наградил 91 победителя муниципального этапа школьной олимпиады. Из них 18 мальчишек и девчонок, признанных лучшими, будут отстаивать честь школы и нашего города на следующем этапе олимпиады», — рассказал Сизиков.
Глава городского округа поблагодарил родителей и педагогов за помощь в раскрытии талантов школьников. «Детям желаю покорять новые вершины знаний и никогда не останавливаться перед преградами!», — добавил Сизиков.
Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское чтиво».