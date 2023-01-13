13 января 2023

Всего 4% российских туристов на праздники уезжали за границу

© Служба новостей «URA.RU»
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Популярные направления у россиян — это Беларусь, Казахстан и Турция Фото:

На новогодних праздниках в 2023 году отдыхать за границу ездили лишь 4% российских туристов. Такие данные приводят мобильные операторы.

«За рубеж [на минувших каникулах] отправились всего 4%», — пишет издание «Ридус» со ссылкой на отчет МТС. Обозреватели уточнили, что в прошлом году за границу в этот период уехали на 33% больше россиян. А самые популярными направлениями для отдыха за рубежом в период этих новогодних праздников были Беларусь, Казахстан и Турция. Как уточнили сотовые операторы, доля поездок в СНГ в среднем выросла почти на 60%.

Как пояснили в издании, уменьшение числа россиян, уехавших отдыхать за границу, связано с подорожанием общей стоимости турпакетов. Оно, в свою очередь, вызвано подорожанием билетов на самолет. Отели, однако, цены на свои услуги не повышают.

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На новогодних праздниках в 2023 году отдыхать за границу ездили лишь 4% российских туристов. Такие данные приводят мобильные операторы. «За рубеж [на минувших каникулах] отправились всего 4%», — пишет издание «Ридус» со ссылкой на отчет МТС. Обозреватели уточнили, что в прошлом году за границу в этот период уехали на 33% больше россиян. А самые популярными направлениями для отдыха за рубежом в период этих новогодних праздников были Беларусь, Казахстан и Турция. Как уточнили сотовые операторы, доля поездок в СНГ в среднем выросла почти на 60%. Как пояснили в издании, уменьшение числа россиян, уехавших отдыхать за границу, связано с подорожанием общей стоимости турпакетов. Оно, в свою очередь, вызвано подорожанием билетов на самолет. Отели, однако, цены на свои услуги не повышают.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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