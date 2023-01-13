13 января 2023

Премьер-министр Британии пообещал Зеленскому танковую эскадрилью

© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины. Москва, ВСУ, украинские военные, вооруженные силы украины, военная помощь украине
Великобритания передаст Украине 12 боевых танков, уточнили в издании Фото:
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В рамках военной помощи Украине премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал поставить Киеву танковую эскадрилью. Об этом сообщает издание The Independent. Таким образом, Великобритания станет первой страной, предавшей украинской стороне основные боевые танки.

«Премьер-министр Риши Сунак, как сообщается, согласился доставить в Украину эскадрилью танков», — пишет издание, отмечая, что в общей сложности поставить Киеву планируется 12 боевых танков Challenger 2. По словам обозревателей, официальное заявление по этому поводу сам Сунак сделает 14 января, а подобная помощь Великобритании делает ее первой западной страной, передавшей Украине основные боевые танки.

Ранее о передаче Киеву военной техники договорились президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц. В рамках военной помощи Киеву их страны намерены передать боевые машины и бронетранспортеры. Свою готовность поставить украинской стороне бронеавтомобили выражал и президент Франции Эммануэль Макрон, отмечает «Национальная служба новостей».

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В рамках военной помощи Украине премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал поставить Киеву танковую эскадрилью. Об этом сообщает издание The Independent. Таким образом, Великобритания станет первой страной, предавшей украинской стороне основные боевые танки. «Премьер-министр Риши Сунак, как сообщается, согласился доставить в Украину эскадрилью танков», — пишет издание, отмечая, что в общей сложности поставить Киеву планируется 12 боевых танков Challenger 2. По словам обозревателей, официальное заявление по этому поводу сам Сунак сделает 14 января, а подобная помощь Великобритании делает ее первой западной страной, передавшей Украине основные боевые танки. Ранее о передаче Киеву военной техники договорились президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц. В рамках военной помощи Киеву их страны намерены передать боевые машины и бронетранспортеры. Свою готовность поставить украинской стороне бронеавтомобили выражал и президент Франции Эммануэль Макрон, отмечает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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