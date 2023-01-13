Премьер-министр Британии пообещал Зеленскому танковую эскадрилью

14 января 2023 в 08:15 Размер текста - 17 +

Великобритания передаст Украине 12 боевых танков, уточнили в издании Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В рамках военной помощи Украине премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал поставить Киеву танковую эскадрилью. Об этом сообщает издание The Independent. Таким образом, Великобритания станет первой страной, предавшей украинской стороне основные боевые танки. «Премьер-министр Риши Сунак, как сообщается, согласился доставить в Украину эскадрилью танков», — пишет издание , отмечая, что в общей сложности поставить Киеву планируется 12 боевых танков Challenger 2. По словам обозревателей, официальное заявление по этому поводу сам Сунак сделает 14 января, а подобная помощь Великобритании делает ее первой западной страной, передавшей Украине основные боевые танки. Ранее о передаче Киеву военной техники договорились президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц. В рамках военной помощи Киеву их страны намерены передать боевые машины и бронетранспортеры. Свою готовность поставить украинской стороне бронеавтомобили выражал и президент Франции Эммануэль Макрон, отмечает «Национальная служба новостей».

В рамках военной помощи Украине премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал поставить Киеву танковую эскадрилью. Об этом сообщает издание The Independent. Таким образом, Великобритания станет первой страной, предавшей украинской стороне основные боевые танки. «Премьер-министр Риши Сунак, как сообщается, согласился доставить в Украину эскадрилью танков», — пишет издание, отмечая, что в общей сложности поставить Киеву планируется 12 боевых танков Challenger 2. По словам обозревателей, официальное заявление по этому поводу сам Сунак сделает 14 января, а подобная помощь Великобритании делает ее первой западной страной, передавшей Украине основные боевые танки. Ранее о передаче Киеву военной техники договорились президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц. В рамках военной помощи Киеву их страны намерены передать боевые машины и бронетранспортеры. Свою готовность поставить украинской стороне бронеавтомобили выражал и президент Франции Эммануэль Макрон, отмечает «Национальная служба новостей».