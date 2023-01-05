В Германии поднимут военную поддержку Украины на новый уровень

Suddeutsche Zeitung: в Германии рассматривают возможность поставок БМП Marder на Украину

05 января 2023 в 22:29 Размер текста - 17 +

В Германии рассматривают возможность поставок танков Marder, пишет Suddeutsche Zeitung Фото: Николай Бастриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Германии рассматривают возможность поставок боевых машин пехоты (БМП) Marder на Украину из запасов бундесвера и обещают поднять поддержку Киева на новый уровень. Об этом сообщает немецкая газета Suddeutsche Zeitung. «Президент Украины Владимир Зеленский давно просит направить на Украину БМП Marder. ФРГ поднимет военную поддержку Украины на новый уровень. <…> Речь может идти о поставке бронетранспортеров типа Marder, которые могут поступать из запасов бундесвера или промышленности», — уточняет издание. При этом подчеркивается, что данное решение Германии согласовано с Францией и США. Сроки поставок вооружения не обозначены. Но предполагается, что о решении будет официально объявлено на этой неделе. «Нам определенно следует действовать сейчас, чтобы перебазировать боевую машину пехоты Marder на Украину и немедленно приступить к обучению военных», — заявила в интервью немецкой газете председатель комитета по обороне в бундестаге Мари-Агнес Штрак-Циммерманн. Ранее в Германии отреагировали на временное перемирие в рождественский период, которое ввела Россия. Берлин принял к сведению решение президента России Владимира Путина прекратить боевые действия на Украине. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявлял, что если Германия не передаст Украине танки и другое тяжелое вооружение, то рискует получить войну на своей территории. США и другие западные страны оказывают военную поддержку Киеву после начала спецоперации РФ на территории страны. Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц отказался отправлять танки Украине. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Германии рассматривают возможность поставок боевых машин пехоты (БМП) Marder на Украину из запасов бундесвера и обещают поднять поддержку Киева на новый уровень. Об этом сообщает немецкая газета Suddeutsche Zeitung. «Президент Украины Владимир Зеленский давно просит направить на Украину БМП Marder. ФРГ поднимет военную поддержку Украины на новый уровень. <…> Речь может идти о поставке бронетранспортеров типа Marder, которые могут поступать из запасов бундесвера или промышленности», — уточняет издание. При этом подчеркивается, что данное решение Германии согласовано с Францией и США. Сроки поставок вооружения не обозначены. Но предполагается, что о решении будет официально объявлено на этой неделе. «Нам определенно следует действовать сейчас, чтобы перебазировать боевую машину пехоты Marder на Украину и немедленно приступить к обучению военных», — заявила в интервью немецкой газете председатель комитета по обороне в бундестаге Мари-Агнес Штрак-Циммерманн. Ранее в Германии отреагировали на временное перемирие в рождественский период, которое ввела Россия. Берлин принял к сведению решение президента России Владимира Путина прекратить боевые действия на Украине. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявлял, что если Германия не передаст Украине танки и другое тяжелое вооружение, то рискует получить войну на своей территории. США и другие западные страны оказывают военную поддержку Киеву после начала спецоперации РФ на территории страны. Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц отказался отправлять танки Украине.