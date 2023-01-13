В Озерске отключили воду в домах из-за утечки на магистрали

14 января 2023 в 12:28 Размер текста - 17 +

Власти не говорят, когда вода вернется в дома Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Озерске (Челябинской области) отключили воду в жилых домах, чтобы устранить утечку на магистрали, из-за которой затопило несколько улиц. Об этом сообщили в администрации города. «Специалисты ремонтной бригады ММПКХ приступили к земляным работам на месте утечки холодной воды по проспекту Ленина. Подача холодной воды в пяти близлежащих домах приостановлена», — уточнили в мэрии. Там добавили, что у дома № 32 по проспекту Ленина установлен стендер, чтобы жители могли набирать холодную воду для бытовых нужд. Сроки завершения работ власти не называют. Крупная утечка на магистральном водопроводе холодного водоснабжения по проспекту Ленина произошла 13 января. Движение по проспекту от улицы Колыванова до площади Курчатова было перекрыто.

В Озерске (Челябинской области) отключили воду в жилых домах, чтобы устранить утечку на магистрали, из-за которой затопило несколько улиц. Об этом сообщили в администрации города. «Специалисты ремонтной бригады ММПКХ приступили к земляным работам на месте утечки холодной воды по проспекту Ленина. Подача холодной воды в пяти близлежащих домах приостановлена», — уточнили в мэрии. Там добавили, что у дома № 32 по проспекту Ленина установлен стендер, чтобы жители могли набирать холодную воду для бытовых нужд. Сроки завершения работ власти не называют. Крупная утечка на магистральном водопроводе холодного водоснабжения по проспекту Ленина произошла 13 января. Движение по проспекту от улицы Колыванова до площади Курчатова было перекрыто.