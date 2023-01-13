13 января 2023

В Челябинской области рабочий погиб от потери крови на производстве

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина получил травму на производстве Фото:

Рабочий погиб в результате травмы, полученной на производстве в Пластовском районе Челябинской области. Он потерял много крови, сообщил URA.RU источник.

«Ночью 14 января мужчина 1972 года рождения был найден мертвым на территории одной из фабрик, где он работал машинистом. Скончался от полученной травмы», — рассказал источник URA.RU.

Мужчина потерял много крови в результате ампутации левой руки. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Комментарий от следственного управления СКР по Челябинской области будет опубликован, как только поступит в редакцию.

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Рабочий погиб в результате травмы, полученной на производстве в Пластовском районе Челябинской области. Он потерял много крови, сообщил URA.RU источник. «Ночью 14 января мужчина 1972 года рождения был найден мертвым на территории одной из фабрик, где он работал машинистом. Скончался от полученной травмы», — рассказал источник URA.RU. Мужчина потерял много крови в результате ампутации левой руки. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Комментарий от следственного управления СКР по Челябинской области будет опубликован, как только поступит в редакцию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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