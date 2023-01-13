13 января 2023

Неизвестные сообщили о минировании школ в Миассе

© Служба новостей «URA.RU»
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Ситуация возле ОВД Химок, во время суда над оппозиционером. Москва, полиция, полицейский, полицейское оцепление
Силовики не обнаружили в школах взрывоопасные предметы Фото:

Неизвестные в субботу сообщили о минировании учебных заведений в Миассе. В результате проверочных мероприятий никаких опасных предметов в зданиях найдено не было, сообщили URA.RU в ГУ МВД России по Челябинской области.

«Поступили телефонные звонки о нахождении якобы опасных предметов. Сотрудниками правоохранительных органов проведены обследования. Ничего представляющего опасность или подозрительного обнаружено не было», — уточнили в полиции.

Известно, что проверка проводилась в школе №22, доме культуры «Бригантина» и других заведениях. Сейчас все они работают в штатном режиме.

Ранее сообщалось о задержании челябинца, который сообщил о минировании авиабазы «Шагол». Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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Неизвестные в субботу сообщили о минировании учебных заведений в Миассе. В результате проверочных мероприятий никаких опасных предметов в зданиях найдено не было, сообщили URA.RU в ГУ МВД России по Челябинской области. «Поступили телефонные звонки о нахождении якобы опасных предметов. Сотрудниками правоохранительных органов проведены обследования. Ничего представляющего опасность или подозрительного обнаружено не было», — уточнили в полиции. Известно, что проверка проводилась в школе №22, доме культуры «Бригантина» и других заведениях. Сейчас все они работают в штатном режиме. Ранее сообщалось о задержании челябинца, который сообщил о минировании авиабазы «Шагол». Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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