Неизвестные сообщили о минировании школ в Миассе

Силовики не обнаружили в школах взрывоопасные предметы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Неизвестные в субботу сообщили о минировании учебных заведений в Миассе. В результате проверочных мероприятий никаких опасных предметов в зданиях найдено не было, сообщили URA.RU в ГУ МВД России по Челябинской области.

«Поступили телефонные звонки о нахождении якобы опасных предметов. Сотрудниками правоохранительных органов проведены обследования. Ничего представляющего опасность или подозрительного обнаружено не было», — уточнили в полиции.

Известно, что проверка проводилась в школе №22, доме культуры «Бригантина» и других заведениях. Сейчас все они работают в штатном режиме.

Ранее сообщалось о задержании челябинца, который сообщил о минировании авиабазы «Шагол». Ему грозит до пяти лет лишения свободы.