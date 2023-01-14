Украинские боевики обстреляли центр Кременной

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Обстрел жилого дома в Макеевке. Макеевка, ДНР, последствия, разрушения, обстрел
В центре Кременной ведутся обстрелы Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Кременной (ЛНР) ведутся обстрелы, в том числе по центру города. Об этом рассказал бывший посол Луганской народной республики в Москве Родион Мирошник.

«Боевики бьют из [артиллерии] и минометов. Прилетает и по центральным улицам», — сказал Мирошник. Сообщение опубликовано в его telegram-канале.

Ранее сообщалось, что российские военные предотвратили попытку ВСУ прорвать оборону в районе Кременной. Потери ВСУ составили более 50 человек личного состава и пять единиц техники, передает Nation News.

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В Кременной (ЛНР) ведутся обстрелы, в том числе по центру города. Об этом рассказал бывший посол Луганской народной республики в Москве Родион Мирошник. «Боевики бьют из [артиллерии] и минометов. Прилетает и по центральным улицам», — сказал Мирошник. Сообщение опубликовано в его telegram-канале. Ранее сообщалось, что российские военные предотвратили попытку ВСУ прорвать оборону в районе Кременной. Потери ВСУ составили более 50 человек личного состава и пять единиц техники, передает Nation News.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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