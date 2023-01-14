Украинские боевики обстреляли центр Кременной

В центре Кременной ведутся обстрелы
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Кременной (ЛНР) ведутся обстрелы, в том числе по центру города. Об этом рассказал бывший посол Луганской народной республики в Москве Родион Мирошник.
«Боевики бьют из [артиллерии] и минометов. Прилетает и по центральным улицам», —
Ранее сообщалось, что российские военные предотвратили попытку ВСУ прорвать оборону в районе Кременной. Потери ВСУ составили более 50 человек личного состава и пять единиц техники, передает Nation News.
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