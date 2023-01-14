Украинские боевики обстреляли центр Кременной

14 января 2023 в 17:17 Размер текста - 17 +

В центре Кременной ведутся обстрелы Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Кременной (ЛНР) ведутся обстрелы, в том числе по центру города. Об этом рассказал бывший посол Луганской народной республики в Москве Родион Мирошник. «Боевики бьют из [артиллерии] и минометов. Прилетает и по центральным улицам», — сказал Мирошник. Сообщение опубликовано в его telegram-канале. Ранее сообщалось, что российские военные предотвратили попытку ВСУ прорвать оборону в районе Кременной. Потери ВСУ составили более 50 человек личного состава и пять единиц техники, передает Nation News.

В Кременной (ЛНР) ведутся обстрелы, в том числе по центру города. Об этом рассказал бывший посол Луганской народной республики в Москве Родион Мирошник. «Боевики бьют из [артиллерии] и минометов. Прилетает и по центральным улицам», — сказал Мирошник. Сообщение опубликовано в его telegram-канале. Ранее сообщалось, что российские военные предотвратили попытку ВСУ прорвать оборону в районе Кременной. Потери ВСУ составили более 50 человек личного состава и пять единиц техники, передает Nation News.