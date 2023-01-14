Народная артистка СССР Инна Чурикова умерла на 80-м году жизни

14 января 2023 в 17:37 Размер текста - 17 +

Актриса Инна Чурикова скончалась Фото: Александр Мамаев © URA.RU Скончалась российская актриса театра и кино, народная артистка СССР Инна Чурикова. Об этом рассказал директор театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер. По словам Марка Варшавера, Инна Чурикова скончалась, находясь в больнице, передает ТАСС. Актрисе было 79 лет. Прощание с Инной Чуриковой состоится во вторник, 17 января, в театре «Ленком». Чурикова родилась 5 октября 1943 года в Белебее. Ее самые известные роли были исполнены в фильмах «Морозко», «Тот самый Мюнхгаузен», «Курьер», «Ребро Адама», «Идиот», «Васса», «Военно-полевой роман», «Ширли-Мырли», «Начало». Чурикова была удостоена множества различных премий и государственных наград, кроме того, она являлась лауреатом Государственной премии Российской Федерации, Государственной премии РСФСР им. братьев Васильевых и премии Ленинского комсомола. Также Чурикова была Полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством». Карьеру киноактрисы она начала с 1960 года, дополняет Vse42.ru. В июле 2022 года актриса оказалась в больнице после того, как неудачно упала. Тогда врачи диагностировали у Чуриковой перелом ребер, грудины и подвздошной кости.

Скончалась российская актриса театра и кино, народная артистка СССР Инна Чурикова. Об этом рассказал директор театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер. По словам Марка Варшавера, Инна Чурикова скончалась, находясь в больнице, передает ТАСС. Актрисе было 79 лет. Прощание с Инной Чуриковой состоится во вторник, 17 января, в театре «Ленком». Чурикова родилась 5 октября 1943 года в Белебее. Ее самые известные роли были исполнены в фильмах «Морозко», «Тот самый Мюнхгаузен», «Курьер», «Ребро Адама», «Идиот», «Васса», «Военно-полевой роман», «Ширли-Мырли», «Начало». Чурикова была удостоена множества различных премий и государственных наград, кроме того, она являлась лауреатом Государственной премии Российской Федерации, Государственной премии РСФСР им. братьев Васильевых и премии Ленинского комсомола. Также Чурикова была Полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством». Карьеру киноактрисы она начала с 1960 года, дополняет Vse42.ru. В июле 2022 года актриса оказалась в больнице после того, как неудачно упала. Тогда врачи диагностировали у Чуриковой перелом ребер, грудины и подвздошной кости.