Baza: актриса Чурикова попала в реанимацию

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Пресс-конференция к открытию первого Уральского фестиваля российского кино. Екатеринбург, портрет, чурикова инна
Актриса Инна Чурикова попала в реанимацию Фото:

Актриса Инна Чурикова попала в реанимацию. Она очень неудачно упала. Об этом сообщает Baza в своем telegram-канале.

«Актриса приехала в больницу сама. Сейчас находится в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у Чуриковой перелом ребер, грудины и подвздошной кости», — пишет Baza. После падения Чурикова жаловалась на боли в грудной клетке.

Обновлено: Чурикова не в реанимации.

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Актриса Инна Чурикова попала в реанимацию. Она очень неудачно упала. Об этом сообщает Baza в своем telegram-канале. «Актриса приехала в больницу сама. Сейчас находится в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у Чуриковой перелом ребер, грудины и подвздошной кости», — пишет Baza. После падения Чурикова жаловалась на боли в грудной клетке. Обновлено: Чурикова не в реанимации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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