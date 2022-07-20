Baza: актриса Чурикова попала в реанимацию

Актриса Инна Чурикова попала в реанимацию
Актриса Инна Чурикова попала в реанимацию. Она очень неудачно упала. Об этом сообщает Baza в своем telegram-канале.
«Актриса приехала в больницу сама. Сейчас находится в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у Чуриковой перелом ребер, грудины и подвздошной кости», — пишет Baza. После падения Чурикова жаловалась на боли в грудной клетке.
Обновлено: Чурикова не в реанимации.
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