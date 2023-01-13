В Тарко-Сале (ЯНАО) неизвестные жильцы превратили в свалку подъезд общежития по улице Таежная 5. Пост с жалобой опубликовал жилец этого дома Олег Поздняков в группе «Сплетни | Тарко-Сале» в социальной сети «ВКонтакте».
«Такая картина в общежитии по адресу Таежная 5 уже на протяжении месяца. До этого стоял в подъезде диван, за который неизвестные соседи складывали свой мусор», — написал Олег Поздняков в соцсети.
Корреспондент URA.RU пытался связаться с автором поста в социальной сети, но тот не ответил на сообщение. С просьбой прокомментировать ситуацию агентство обратилось в администрацию Пуровского района, на момент публикации новости ответ не получен.
Ранее URA.RU рассказало, что власти Салехарда предупредили жителей о трудностях при уборке мусора. Региональный оператор сообщил, что из-за морозов мусор будет убираться в ручном режиме.
Свалка в подъезде общежития
Фото: группа «Сплетни | Тарко-Сале», Вк
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В Тарко-Сале (ЯНАО) неизвестные жильцы превратили в свалку подъезд общежития по улице Таежная 5. Пост с жалобой опубликовал жилец этого дома Олег Поздняков в группе «Сплетни | Тарко-Сале» в социальной сети «ВКонтакте». «Такая картина в общежитии по адресу Таежная 5 уже на протяжении месяца. До этого стоял в подъезде диван, за который неизвестные соседи складывали свой мусор», — написал Олег Поздняков в соцсети. Корреспондент URA.RU пытался связаться с автором поста в социальной сети, но тот не ответил на сообщение. С просьбой прокомментировать ситуацию агентство обратилось в администрацию Пуровского района, на момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU рассказало, что власти Салехарда предупредили жителей о трудностях при уборке мусора. Региональный оператор сообщил, что из-за морозов мусор будет убираться в ручном режиме.