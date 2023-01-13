13 января 2023
12 января 2023

В ЯНАО жильцы превратили в свалку подъезд общежития. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дом по ул. Ставропольская 1 , который экстренно расселяют. Тюмень, коридор, кирпичная кладка, разруха, старый подъезд, ставропольская 1, обшарпанные стены, старые стены
Жители Тарко-Сале оставляют мусор прямо в подъезде общежития (фото из архива) Фото:

В Тарко-Сале (ЯНАО) неизвестные жильцы превратили в свалку подъезд общежития по улице Таежная 5. Пост с жалобой опубликовал жилец этого дома Олег Поздняков в группе «Сплетни | Тарко-Сале» в социальной сети «ВКонтакте».

«Такая картина в общежитии по адресу Таежная 5 уже на протяжении месяца. До этого стоял в подъезде диван, за который неизвестные соседи складывали свой мусор», — написал Олег Поздняков в соцсети.

Корреспондент URA.RU пытался связаться с автором поста в социальной сети, но тот не ответил на сообщение. С просьбой прокомментировать ситуацию агентство обратилось в администрацию Пуровского района, на момент публикации новости ответ не получен.

Ранее URA.RU рассказало, что власти Салехарда предупредили жителей о трудностях при уборке мусора. Региональный оператор сообщил, что из-за морозов мусор будет убираться в ручном режиме.

Свалка в подъезде общежития
Фото:

Тысячи ямальцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Округ белых ночей».

В Тарко-Сале (ЯНАО) неизвестные жильцы превратили в свалку подъезд общежития по улице Таежная 5. Пост с жалобой опубликовал жилец этого дома Олег Поздняков в группе «Сплетни | Тарко-Сале» в социальной сети «ВКонтакте». «Такая картина в общежитии по адресу Таежная 5 уже на протяжении месяца. До этого стоял в подъезде диван, за который неизвестные соседи складывали свой мусор», — написал Олег Поздняков в соцсети. Корреспондент URA.RU пытался связаться с автором поста в социальной сети, но тот не ответил на сообщение. С просьбой прокомментировать ситуацию агентство обратилось в администрацию Пуровского района, на момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU рассказало, что власти Салехарда предупредили жителей о трудностях при уборке мусора. Региональный оператор сообщил, что из-за морозов мусор будет убираться в ручном режиме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...