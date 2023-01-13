Жители Тарко-Сале оставляют мусор прямо в подъезде общежития (фото из архива) Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Тарко-Сале (ЯНАО) неизвестные жильцы превратили в свалку подъезд общежития по улице Таежная 5. Пост с жалобой опубликовал жилец этого дома Олег Поздняков в группе «Сплетни | Тарко-Сале» в социальной сети «ВКонтакте».

«Такая картина в общежитии по адресу Таежная 5 уже на протяжении месяца. До этого стоял в подъезде диван, за который неизвестные соседи складывали свой мусор», — написал Олег Поздняков в соцсети.

Корреспондент URA.RU пытался связаться с автором поста в социальной сети, но тот не ответил на сообщение. С просьбой прокомментировать ситуацию агентство обратилось в администрацию Пуровского района, на момент публикации новости ответ не получен.

Ранее URA.RU рассказало, что власти Салехарда предупредили жителей о трудностях при уборке мусора. Региональный оператор сообщил, что из-за морозов мусор будет убираться в ручном режиме.