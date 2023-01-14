Конкурс «Лидеры возрождения» перенес сроки полуфинала для участников-военнослужащих из ДНР

Участникам конкурса лидеров предстоит вернуть ДНР к нормальной жизни (фото из архива) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Третий полуфинал конкурса «Лидеры возрождения. Донецкая Народная Республика» перенесен на более поздний срок из-за многочисленных просьб конкурсантов-военнослужащих, которые из-за активных боевых действий в рамках СВО не успевают принять участие в конкурсе в январе. Об этом рассказал исполнительный директор конкурсов «Лидеры возрождения» Антон Сериков.

«Мы гордимся тем, что большое количество наших участников сегодня самоотверженно защищает Родину на передовой. Очевидно, что многие не смогут принять участие в полуфиналах конкурса в январе. Мы получаем многочисленные обращения от участников с просьбой дать возможность пройти полуфинал в более поздний срок», — приводятся слова Антона Серикова на официальном сайте конкурса .

Организаторы пошли навстречу конкурсантам-военнослужащим. Было принято решение о переносе третьего полуфинала конкурса. Первые два полуфинала пройдут в январе. Дата проведения третьего полуфинала определится позже.

«Один из главных принципов конкурса — равные возможности для всех участников. Для тех, кто по объективным причинам не сможет принять участие в первых двух полуфиналах, третий будет проведен в те даты, которые будут наиболее удобны для участников», — заявил Сериков.

В полуфиналы конкурса «Лидеры возрождения. Донецкая Народная Республика» в конце декабря вышли 1130 человек. Они показали наиболее высокие результаты дистанционного тестирования и удостоились высокой экспертной оценки своих эссе.

Конкурса «Лидеры возрождения. Донецкая Народная Республика» направлен на поиск, развитие и поддержку перспективных руководителей, готовых к решению важных управленческих задач, которые помогут в восстановлении Донецкой Народной Республики. ДНР вошла в состав России по итогам референдума в конце сентября прошлого года.