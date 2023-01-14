Военный аналитик Прохватилов: РФ пытаются взять в огненное кольцо с помощью Молдавии

14 января 2023 в 21:50 Размер текста - 17 +

Против РФ пытаются сплотить врагов, пока она занята на Украине, заявил Владимир Прохватилов Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Осколки ракет, которые обнаружили в Молдавии, говорят о том, что страну хотят втянуть в пул врагов России и взять РФ в огненное кольцо. Об этом рассказал URA.RU старший научный сотрудник Академии военных наук, военный аналитик Владимир Прохватилов. «Это называется Effects-based operations (EBO). Много мелких ударов, которые медленно, но верно дадут желаемый эффект. Где-то что-то прорвется, кто-то сорвется. Но США ни при чем. Создают новый вектор напряженности, типа Россия несет проблемы не только Украине. Расширяется круг врагов, пространство возможностей давления на РФ. Создают огненное кольцо вокруг России», — сказал Владимир Прохватилов. По его словам, в случае успеха эта ракета приведет к тому, что Молдавия начнет поднимать тему Приднестровья. «Не только больше танков украинцам, но и втягивание лимитрофов (государств образовывавшихся после 1917 года на территории, входившей в состав Российской империи — прим. ред.) типа Молдавии. А если молдаване начнут давить на Приднестровье — это то, что им нужно. Россия же занята на Украине. Если и Молдавия не сорвется, то еще повторят где-нибудь. Балтика, например. Это классика. Или сменят фишку», — объяснил военный эксперт. В Министерстве внутренних дел Молдавии сообщили, что у села Ларга в Бричанском районе на границе с Украиной упали обломки ракеты. Ранее подобный инцидент произошел в Польше. В результате падения ракет два человека погибли. Киев пытался обвинить Россию, но президент Польши Анджей Дуда признал, что упавшие на территорию страны ракеты принадлежала ПВО Украины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Осколки ракет, которые обнаружили в Молдавии, говорят о том, что страну хотят втянуть в пул врагов России и взять РФ в огненное кольцо. Об этом рассказал URA.RU старший научный сотрудник Академии военных наук, военный аналитик Владимир Прохватилов. «Это называется Effects-based operations (EBO). Много мелких ударов, которые медленно, но верно дадут желаемый эффект. Где-то что-то прорвется, кто-то сорвется. Но США ни при чем. Создают новый вектор напряженности, типа Россия несет проблемы не только Украине. Расширяется круг врагов, пространство возможностей давления на РФ. Создают огненное кольцо вокруг России», — сказал Владимир Прохватилов. По его словам, в случае успеха эта ракета приведет к тому, что Молдавия начнет поднимать тему Приднестровья. «Не только больше танков украинцам, но и втягивание лимитрофов (государств образовывавшихся после 1917 года на территории, входившей в состав Российской империи — прим. ред.) типа Молдавии. А если молдаване начнут давить на Приднестровье — это то, что им нужно. Россия же занята на Украине. Если и Молдавия не сорвется, то еще повторят где-нибудь. Балтика, например. Это классика. Или сменят фишку», — объяснил военный эксперт. В Министерстве внутренних дел Молдавии сообщили, что у села Ларга в Бричанском районе на границе с Украиной упали обломки ракеты. Ранее подобный инцидент произошел в Польше. В результате падения ракет два человека погибли. Киев пытался обвинить Россию, но президент Польши Анджей Дуда признал, что упавшие на территорию страны ракеты принадлежала ПВО Украины.